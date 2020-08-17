　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

共軍「惠州艦」實彈宣傳片有8漏洞！　內行人一看：故意鬧笑話？

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼共軍釋出的惠州艦實彈軍演片段。（圖／翻攝自央視軍事）

▲共軍釋出的惠州艦實彈軍演片段。（圖／翻攝自央視軍事）

實習記者陳妙津／綜合報導

中美衝突持續升溫，解放軍駐港部隊派出「惠州艦」在南海實彈操演，並拍攝新聞宣傳片秀肌肉。然而中華戰略學會研究員張競在臉書上列出8大漏洞，直言「難道共軍也是耍詐？故意拍攝個漏洞百出猛鬧笑話的影片，存心讓美軍輕敵嗎？」，但他也坦承國軍在媒體宣傳片上也不時會出現相同毛病，實在無須互相嘲笑。

▲▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）'

▲中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

16日公布的「惠州艦」軍演畫面中，解放軍不僅在南海以主炮射擊，還有輕武器射擊、防險救生、直升機著艦訓線、實射干擾彈等10多種訓練。不過中華戰略學會研究員張競指出，影片中多有錯漏之處：

1.H/PJ-15單管30mm機砲，射手射擊時是否要穿著救生衣？
2.該型武器射後是由後方退除彈鏈，後方本來就不應有人，更何況站在旋迴圈危險區內。
3.砲位右前方工具箱或置物箱未扣緊，只是草率虛掩。
4.砲位左後方，應當是信號旗箱下有物料筒與紙箱。
5.旗箱與飛彈發射箱旁三位人員，分別配戴通信頭盔、便帽、鋼盔，而H/PJ-15射手未戴通信頭盔，後方人員戴便帽，究竟應當如何著裝？
6.輕武器射手係操作人員，捲起袖子，未著救生衣，有違艦艇甲板面操作人員應著救生衣基本理則。
7.砲位所在01甲板舷側擋浪板，在射擊時會因妨礙射界放下，這個十分合理；但在返港時卻未收回歸置定位，這個就顯然是項疏失。為何不乾脆加個平臺將砲位提高，可能是因為平衡配重或是電磁干擾，所以才會如此麻煩，必須在備戰射擊時去將擋浪板放下。
8.旋翼機起降時，飛行甲板拆除與裝設輪擋與固定鉤鍊人員，應當是快進快出旋翼涵蓋範圍，除非旋翼機關俥，否則在完成操作後要立即撤出，同時甲板協助操作人員著裝配盔看來也不太完整。

張敬表示，近來美國多有評論文章說共軍攻台的話，恐怕擋不住，錯漏擺出的宣傳片僅是一種偽裝假象，但他卻認為「難道共軍也是耍詐？故意拍攝個漏洞百出猛鬧笑話的影片，存心讓美軍輕敵嗎？」

張競坦言，其實軍隊訓練不足的狀況兩岸皆然，並舉例自己當年服役時，也最怕媒體來拍攝宣傳片，往往漏底出錯，貽笑大方，讓國軍顏面無光，「就這些壞毛病來說，不論您願不願意承認，那還真是兩岸一路貨，您要說兩岸一家親也行，誰也不必嘲笑誰！」

解放軍駐港部隊「惠州艦」拍攝新聞宣傳片，外行看熱鬧而內行看門道；您是否看出問題？ 1.H/PJ-15單管30mm機砲，射手射擊時是否要穿著救生衣？ 2.該型武器射後是由後方退除彈鏈，後方本來就不應有人，更何況站在旋迴圈危險區內。 3.砲位右...

張競發佈於 2020年8月16日 星期日

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
52家「雙重認證口罩商」名單曝光！　包裝一定要有這8點
賀陳其邁當選被罵翻！　陳珮騏反擊…親曝政黨立場
4公尺「巨胖白蟒」驚現公園！小孩站一排爽捏嫩肉　網見蛇名笑了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

共軍「惠州艦」實彈宣傳片有8漏洞！　內行人一看：故意鬧笑話？

美軍「B-1B轟炸機」現身台灣東北海域　中國官媒痛批：綠媒迅速炒作

日本擬取消軍購美國「全球鷹」　知情者爆：價格太貴又不耐用

黃奎博：追隨美國抗中　台海擦槍走火可能性大增

中美若在台海開戰　林郁方：美航母不會進入海峽　否則將成為「靶子」

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎　當局拒絕提供染疫人數

德國萊茵金屬推「奧瑞岡Skyranger35」　擊落無人機+直升機

RV-7闖入禁區！川普高爾夫球度假村安全堪慮　美軍機升空攔截　

影／解放軍駐港部隊南海實彈演練　艦長下令發射魚雷「擊沉敵潛艇」

美軍EP-3E偵察機挑戰極限再靠近！　僅離中國93公里

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

共軍「惠州艦」實彈宣傳片有8漏洞！　內行人一看：故意鬧笑話？

美軍「B-1B轟炸機」現身台灣東北海域　中國官媒痛批：綠媒迅速炒作

日本擬取消軍購美國「全球鷹」　知情者爆：價格太貴又不耐用

黃奎博：追隨美國抗中　台海擦槍走火可能性大增

中美若在台海開戰　林郁方：美航母不會進入海峽　否則將成為「靶子」

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎　當局拒絕提供染疫人數

德國萊茵金屬推「奧瑞岡Skyranger35」　擊落無人機+直升機

RV-7闖入禁區！川普高爾夫球度假村安全堪慮　美軍機升空攔截　

影／解放軍駐港部隊南海實彈演練　艦長下令發射魚雷「擊沉敵潛艇」

美軍EP-3E偵察機挑戰極限再靠近！　僅離中國93公里

中職／日媒報導冬季聯盟停辦　疫情影響中職還未宣布

山下智久極樂一夜「百億收入」飛了！　帶未成年女模開房8小時…醜聞登外媒

疫情未疏緩出國無望　華航坦言：到今年第四季都還要再觀察

全球唯一鴕鳥包！TOD'S首間女仕配件店來了　超萌Baby豆豆鞋獨賣

最歪樓廣告！宅男女神「雙管齊下」手指往下劃　螞蟻腰讓145萬腦粉戀愛了

封殺陸企？中國：TikTok幾乎滿足美方所有要求　還有人要置之死地

吳宣儀曝小時候「恐怖車禍經歷」　網一聽酸爆：說話不過腦！

癌症復發開刀…爆新冠疫情「手術被取消」！她癌細胞入侵腦部：治不好了

「職籃正妹」180cm打趴一票男模！　 師兄范姜彥豐上場急求饒

英國企鵝離家出走！遭警方深夜「盤查」：你在幹嘛？

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

軍武熱門新聞

德國推奧瑞岡Skyranger35　擊落直升機

中美若在台海開戰　林郁方：美航母進海峽會成為「靶子」

3天武統台灣！美前官員：台海明年被有軍事衝突

美海軍學院1.4%名學員確診新冠肺炎

美B-1B現身台東北海域　中官媒：綠媒炒作

日本擬取消軍購美國「全球鷹」

俄：任何飛彈攻擊　都將以核武報復

IDF天駒任務傳延長至年底　空軍回應了

影／解放軍駐港部隊赴南海實彈演練

譚兵讀武／四行倉庫三大謎團　

美軍EP-3E再靠近！僅離中國93公里

RV-7闖入川普高爾夫球度假村　美軍機升空攔截　

美對台出售66架F-16V合約敲定！28年來首獲新戰機

黃奎博：追隨美抗中　台海擦槍走火可能性大增

更多熱門

相關新聞

影／解放軍駐港部隊赴南海實彈演練

影／解放軍駐港部隊赴南海實彈演練

中美在香港議題上頻頻交鋒，局勢逐漸升溫之際，解放軍駐港部隊近日在南海展開軍事訓練，出動056型飛彈護衛艦「惠州艦」，並在海上發射魚雷、干擾彈等實彈，還執行了「擊沉敵潛艇」的演練。

共軍軍演埋「危機」　專家：台不可掉以輕心

共軍軍演埋「危機」　專家：台不可掉以輕心

共軍台海演習　美國務院：強烈反對北京脅迫台灣

共軍台海演習　美國務院：強烈反對北京脅迫台灣

解放軍台海實戰演習　陸外交部回應

解放軍台海實戰演習　陸外交部回應

解放軍越海峽中線　張競：與阿扎爾無關

解放軍越海峽中線　張競：與阿扎爾無關

關鍵字：

惠州艦南海軍演大陸軍武張競

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面