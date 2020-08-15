蕭美琴證實有意軍購智慧水雷　軍事專家比喻：可遠處丟「讓討厭的人出門踩屎」

▲蕭美琴證實，已經在與美方溝通軍購智慧水雷。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

駐美代表蕭美琴12日在華府智庫視訊研討會上，談及台灣國防相關發展的議題時表示，台灣正在與美方就軍購進行討論，包括「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）與智慧水雷等都在討論之列。相關話題在軍事界引發熱議，並且解答優先軍購智慧水所具備的優勢。

軍事專家王臻明指出，傳說台灣想買的是可以空中布雷的最新版智慧型水雷增程型（Quickstrike-ER），但是消息未經官方證實，值得後續繼續觀察。

王臻明分析，那台灣自己有很多水雷，為什麼還要買可以空中布雷的智慧型水雷增程型，有三個原因，一是這東西可以用P-3C與F-16V施放，機動性非常的高，二是這種水雷的滑翔飛行距離超過70公里，不用冒險進入危險的海域布雷，三是綜合前兩點原因，代表這東西可以發射後就跑，從遠處丟在你家門口，「讓你討厭的人出門踩到屎」，也就是封鎖對方軍港。

另一位軍事專家梅復興也分析，這種構型的水雷可由各型飛行器自相當距離外投放，以增加布雷作業的安全性。從35000英尺高度投放時，QS-ER滑翔飛行射程可達40海浬 (74公里)，並在GPS導引下精準定位佈放。目前有500磅與2000磅兩種主要型號，以適應不同的載臺與戰術應用。

梅復興指出，空軍可投放這種水雷的載臺至少包括現役的F-16與P-3C等機型。由於QS-ER基本上就是一枚空用炸彈，原則上幾乎任何具外掛 (籌載重量合格) 能力的飛機都可以攜載。但因JDAM需配合GPS導引，投放前究竟與飛機之間需要什麼程度的介面還不能確定，故其他快速機種 (如IDF或高教機等) 能否投放尚待了解。此外，理論上，QS-ER亦可由大型無人飛行載具投放，以進一步降低對人員的危險，也可同時擴展無人機的戰術應用彈性。

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