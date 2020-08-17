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美軍「B-1B轟炸機」現身台灣東北海域　中國官媒痛批：綠媒迅速炒作

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▲美軍B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機16日上午現身台灣東北部海域。（圖／翻攝Twitter@taiwanformosan）

▲美軍B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機16日上午現身台灣東北部海域。（圖／翻攝Twitter@taiwanformosan）

記者林彥臣／綜合報導

美軍一架B-1B槍騎兵（Lancer）超音速戰略轟炸機16日上午就飛入東海，現身台灣東北部海域，甚至進逼中國劃定的「東海防空識別區」，被北京大學的「南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）」解讀為，視為挑戰中國極限。中國官媒《環球時報》也對此痛批，「綠媒迅速炒作」。

網路上公布的航跡圖指出，美軍一架代號Rudey11的槍騎兵轟炸機16日上午從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，進入東海海域與台灣東部海面，甚至進逼中國劃定的「東海防空識別區」，在任務中還經由一架代號Pearl21的KC-135R加油機執行空中加油，再返航安德森空軍基地。

▲正在投擲炸彈的B-1B轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲B-1B轟炸機具備超音速突防能力。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》報導指出，據台灣親綠媒體8月17日報導，在大陸宣佈於台灣海峽及南北兩端進行實戰化演練之際，美軍開展相應行動，1架B-1B超音速戰略轟炸機16日早上飛向台灣東北空域，逼近大陸劃設的東海防空識別區。報導稱，這是「挑戰解放軍底線」。

《環球時報》還指出，美國空軍裝備的B-1B轟炸機是美國三大戰略轟炸機之一，與B-52、B-2轟炸機相比，B-1B的特點是能夠突破音速飛行，實施超音速突防打擊。同時該機還能夠搭載防區外作戰武器，從防區外發起遠距離精確打擊。美軍向東海派出這款頗具進攻性的戰略轟炸機，其威脅性不言而喻。

 

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