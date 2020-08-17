牽單車散步！正妹「該邊」突被撈一把嚇傻　他聽尖叫興奮「掏鳥」狂甩…下場慘

▲陳見正妹獨自在街頭牽著腳踏車，竟衝上前偷摸「該邊」，聽到對方放聲尖叫，還興奮掏鳥，檢方依法起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

台北陳姓男子在路上閒晃時，見到1名正妹獨自牽著腳踏車，竟色心大起，衝上前去偷摸對方鼠蹊部，嚇得正妹崩潰尖叫，但陳男還不肯罷手，甚至當眾掏鳥調戲，台北地檢署調查後，依公然猥褻、性騷擾等罪嫌將他起訴。

檢方調查，44歲的陳男2016年間曾躲在女廁「扮鬼」嚇人，當時他進到女廁後將電燈關閉，接著趟在廁所門前，從門板嚇空隙伸手快速抓了如廁女子的腳踝，讓女子嚇得驚聲尖叫、花容失色，他才趕緊逃走，事後也因此被判刑3個月，得易科罰金9萬元。

孰料，陳男死性不改，4月間在馬路上閒晃的他，見到1名正妹獨自牽著腳踏車，竟又色心大起，衝上前去偷摸對方鼠蹊部。正妹被嚇得當場破口大罵，但沒想到陳男不但沒有逃跑，還更加興奮，掏鳥出來狂抖，氣得正妹報警提告，而檢方日前也將陳男依性騷擾、公然猥褻2罪將他起訴，另外因他屬累犯，檢方也令起法院裁量是否加重其刑。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

快訊／彰化砸車哥抓到了！只挑BMW...媽祖眼前也不放過 16輛慘被毀容

人夫2天要1次…他被老婆抓包！想甩小三狠酸「老女人奶垂技術差」：愛逼我X妳

彰化6輛BMW遭砸！擋風玻璃全碎 警循線找人…他媽喊：我兒子有「思覺失調」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡