彰化6輛BMW遭砸！擋風玻璃全碎　警循線找人…他媽喊：我兒子有「思覺失調」

▲彰化鹿港傳出多起砸車案件，犯嫌專挑BMW下手。（圖／翻攝自臉書／我愛鹿港小鎮，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮日前發生多起砸車案件！有網友在臉書貼出照片，只見汽車擋風玻璃上破了5個大洞、車頭毀損，而誇張的是，砸車地點就在天后宮的香客大樓前，也讓網友見狀紛紛直呼，「竟敢在媽祖前動手！」鹿港警分局獲報後立刻展開調查，掌握犯嫌身分，並連繫家屬，而其母親則稱，犯嫌有思覺失調，允諾警方逮到人後，將犯嫌強制就醫。

原PO在臉書《我愛鹿港小鎮》PO文指出，「眾目睽睽之下，當街砸車真的是很離譜，砸車時間今天早上6:56-6:58分，是沒王法了嗎？麻煩大家是否有人錄到影車子放在香客大樓旁，有人看到用槌子敲，麻煩大家幫忙」。這則貼文一出，立刻引來網友議論。

不過，令人震驚的事，鹿港地區並非只有一人受害，鹿港分局表示，截至目前為止已接獲6名民眾報案，且犯嫌專挑BMW下手，而目前警方已掌握犯嫌身分，經連繫其家屬後，犯嫌母親稱，犯嫌罹患思覺失調症已有10年，且持有重大傷病卡，同意警方逮到人後，將人強制送醫。

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