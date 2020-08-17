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人夫2天要1次…他被老婆抓包！想甩小三狠酸「老女人奶垂技術差」：愛逼我X妳

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▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲台北人夫在外偷吃被抓包，竟翻臉不認人，提出2人對話紀錄供正宮提告，小三被判須賠償10萬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

台北人夫阿源（化名）與人妻小花（化名）發展出婚外情，阿源還要小花給他300萬元，「避免妳拋棄我」。孰料，2人姦情被正宮抓包並提告，而阿源事後想結束不倫戀，竟嗆小花，「奶下垂技術差」、「自己愛逼我X妳」，小花則反擊怒嗆正宮，「死肥人」、「全家死光」等，而被告公然侮辱、恐嚇，遭法官判刑。正宮另提求償，法官也判小花須賠償正宮10萬元。

根據判決，小花2017年6月間於新北市中和經營早餐店，因此認識阿源，並發展出婚外情，2人以兩天1次的頻率5度在住處發生關係，並互傳曖昧訊息，「親愛的」、「我很喜歡聽你的聲音耶」等，更約定好各自離婚後要繼續在一起，阿源還要她拿出300萬元，「這是避免妳拋棄我」等。

孰料，2人關係被正宮抓包，而阿源因此想要斷絕這段不倫戀，竟對著小花嗆聲，「每次去妳們家你都要愛愛，然後又聽妳在那邊看我老婆FB罵我老婆」、「我都被妳逼了X妳這個女人那麼多次了，你還跟我裝不熟，老女人還不敢承認自己愛逼我X妳」、「為了不讓我家人受到妳的恐嚇脅迫，我只能勉強跟一個奶下垂技術又差的老女人愛愛」。

阿源事後更帶著正宮及2名子女到小花家談判，甚至公開2人的對話紀錄，證明2人曾發生過關係，還指認出小花身體有過去「剖腹生產」的痕跡，讓正宮好對小花提告相姦。

對於阿源大動作想脫身，小花當場怒罵正宮，「死賤人」、「死肥人」，甚至在紙條上寫著，「你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？」、「不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔」的紙條，貼在呂男機車上，又被正宮提告，而遭法官依恐嚇罪判拘役40日、公然侮辱罪判罰5000元。

相姦罪部分，由於正宮無法提出小花與阿源有性器接合之有利證據，法官最後判小花無罪。正宮事後再提民事求償，法官認為，小花明知道阿源已婚，卻仍與他交往，過從甚密，確實侵害了正宮的配偶權，讓正宮身心受到極大傷害，還因此到精神科門診就診，法官最後判小花須賠償正宮10萬元。

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