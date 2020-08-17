外婆看不懂國字！孫女貼公告「休息一日」給生日驚喜　她路過被暖到：超有愛

記者黃可昀／綜合報導

為了給外婆驚喜，特地暫停營業一天！一名女子日前路過板橋某店家，發現外頭除了菜單外還貼著一張公告，「8/17（一）休息一日，因要給外婆生日驚喜」，還提醒客人不要事先曝光計畫，看到外婆在店裡也別上前詢問，如此用心的準備讓人看了好窩心。

原PO在臉書社團「我是板橋人」表示，「板橋人超有愛！」她16日下午路過一家賣蔥油餅、鐵板麵的店家，門口除了廣告菜單外，還多出一張白色公告，預告17日將暫停營業，原因是要慶祝外婆生日，還拜託客人一起保密。

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▲外婆看不懂中文，所以不知道公告寫什麼。非當事人。（示意圖／翻攝自pexels）



原PO指出，雖然她不認識那位外婆，但對方想必是個幸福的老人家，晚輩為了慶祝她生日，特地休店一天，要給外婆一個意想不到的驚喜。由於外婆不知道這項計畫，所以店家拜託客人「如果婆婆在的話，麻煩不要問喔謝謝～」希望大家不要提前破梗，最後還備註「還好她看不懂國字」，讓人看了忍不住會心一笑。

這篇貼文曝光後迅速在社團引發迴響，超過2500人按讚，「真可愛的家庭，阿嬤真有福氣」、「其實外婆都知道」、「好貼心喔～外婆生日快樂。」還有人點出破綻，「她看不懂國字...但看懂數字了吧？」這篇文也釣出孫女親自回應，「結果還是被她（外婆）發現了！」