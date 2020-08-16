「30噸垃圾」塞爆民宅！進出只能用爬的　鄰居被臭20年快瘋了

▲桃園女狂撿垃圾堆回家，衛生局花3天清出30噸。（圖／翻攝自黃婉如臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市桃園區南門里有一間3層樓民宅，60歲女屋主20年來一直往家中堆積垃圾，恐怖的臭味讓鄰居受不了瘋狂投訴，但她收到通知卻遲遲不願意改善。直到近期，婦人家中有容器積水被發現，衛生局決定上門清查，發現垃圾已經「堆到天花板」，最後花了3天動員70人，才把近30噸的垃圾全數清空。

今年60歲的蔡姓婦人居住在南門里某民宅已經20年，平常出門都會撿垃圾、廢棄家電等雜物回家，從騎樓開始一直往屋內堆積， 經年累月下來發出劇烈惡臭，讓周圍鄰居相當崩潰，但就算投訴請警消上門處理，她就是不願意改善，連向政府單位陳情，也被她以「私人住宅」為由，拒絕處理。

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▲衛生局強制執行清理，花費了3天才把垃圾全部清光。（圖／翻攝自黃婉如臉書）

直到近期有相關單位發現，蔡家頂樓有15個積水容器，並且已經孳生了不少孑孓，桃園衛生局才強制執行清理，沒想到剛進門就看見，垃圾和雜物塞到天花板，根本沒有空間供人活動，清潔人員從13日開始清理，經過3天出動70人，甚至調來機具清運，才終於把垃圾全部清空，估計至少有30噸。

桃園市市議員黃婉如也在臉書發文，並連續3天直播整個清運的過程。她指出，醫生認為蔡女的情況是一種癖好，希望把垃圾或雜物帶回家堆積，「現場瓦斯筒大大小小的數十個，不明的化學物質一堆，還會冒煙，沒水沒電，進出用爬的，真的是不定時炸彈。」