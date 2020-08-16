「安娜貝爾」驚傳凌晨逃跑！　網嚇爛：房間有玩偶的人要小心

▲安娜貝爾娃娃。（左圖／翻攝自維基百科，右圖／Youtube／Official Ed and Lorraine Warren Channel）

記者詹雅婷／綜合報導

恐怖電影《安娜貝爾》（Annabelle）詛咒娃娃形象烙印在全球影迷心中，在現實生活中，它被放在康州華倫夫婦靈異博物館玻璃櫃。只不過，國外網路近日卻傳出安娜貝爾逃走的消息，引發大批網友恐慌，驚呼「有玩偶在房間的人小心了」、「世界末日要來了」。目前博物館也已做出最新回應。

綜合Metro等外媒報導，安娜貝爾本尊其實存在於童書之中，是個名為安（Raggedy Ann）的布偶娃娃，但傳聞指出，國外一名母親在1968年買下娃娃送給女兒當生日禮物後，從此怪事連連，靈媒更說娃娃是被安娜貝爾附身。幾經轉手，娃娃被交到靈異專家華倫夫婦手中。

但近日推特卻傳出安娜貝爾逃脫的消息，甚至維基百科也被編輯，有人更說它在14日凌晨3時逃出博物館，甚至貼出逃跑路線照片，許多網友開始紛紛在推特上發文瘋狂討論，直呼「有玩偶在房間的人小心了」、「世界末日要來了」。

Leaked footage of the tunnel annabelle used to escape the Warren’s Ocult Muesuem at 3 am today Friday August 14th in Monroe Connecticut, United States. pic.twitter.com/vVlsVHSG4M — Rosamel Fierro® (@the_chaparrin) August 14, 2020

不過，華倫夫婦女婿、博物館開館人東尼（Tony Spera）現已透過Youtube澄清，安娜貝爾如今還乖乖待在博物館之中，並沒有逃跑，「安娜貝爾還活著，額，我不應該說它還活著，但它就在這裡……它從未離開過博物館。」

據了解，這起傳聞烏龍源自於女星安娜貝爾瓦莉絲（Annabella Wallis）受訪內容，當時她提到，她與阿湯哥拍電影「拔腿狂奔」，但最後卻被傳成「安娜貝爾逃跑」，引起大批網友驚慌。