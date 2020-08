「安娜貝爾」驚傳凌晨逃跑！　網嚇爛：房間有玩偶的人要小心

▲安娜貝爾娃娃。(左圖/翻攝自維基百科,右圖/Youtube/Official Ed and Lorraine Warren Channel)

記者詹雅婷/綜合報導

恐怖電影《安娜貝爾》(Annabelle)詛咒娃娃形象烙印在全球影迷心中,在現實生活中,它被放在康州華倫夫婦靈異博物館玻璃櫃。只不過,國外網路近日卻傳出安娜貝爾逃走的消息,引發大批網友恐慌,驚呼「有玩偶在房間的人小心了」、「世界末日要來了」。目前博物館也已做出最新回應。

綜合Metro等外媒報導,安娜貝爾本尊其實存在於童書之中,是個名為安(Raggedy Ann)的布偶娃娃,但傳聞指出,國外一名母親在1968年買下娃娃送給女兒當生日禮物後,從此怪事連連,靈媒更說娃娃是被安娜貝爾附身。幾經轉手,娃娃被交到靈異專家華倫夫婦手中。

但近日推特卻傳出安娜貝爾逃脫的消息,甚至維基百科也被編輯,有人更說它在14日凌晨3時逃出博物館,甚至貼出逃跑路線照片,許多網友開始紛紛在推特上發文瘋狂討論,直呼「有玩偶在房間的人小心了」、「世界末日要來了」。

Leaked footage of the tunnel annabelle used to escape the Warren’s Ocult Muesuem at 3 am today Friday August 14th in Monroe Connecticut, United States. pic.twitter.com/vVlsVHSG4M