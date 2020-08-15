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中保科技集團推動文化公益　林燈詩文背誦冠軍拿2萬獎金

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▲林燈基金會詩文背誦比賽冠軍合影，左起中保科技集團副總裁林明昇、國中組冠軍游翔竣、國小組冠軍馬虹印、高中組冠軍康菀芝和林燈基金會執行長林純美。（圖／中保集團提供）

▲林燈基金會詩文背誦比賽冠軍合影，左起中保科技集團副總裁林明昇、國中組冠軍游翔竣、國小組冠軍馬虹印、高中組冠軍康菀芝和林燈基金會執行長林純美。（圖／中保集團提供）

財經科技中心／台北報導

中保科技集團和林燈文教公益基金會推動「林燈詩文背誦比賽」決賽今（15日）登場，來自印度的馬虹印以「青青子衿，悠悠我心」等詩文，在42位參賽者中受到評審青睞，一舉拿下國小組冠軍。中保科技集團副總裁林明昇和林燈文教公益基金會執行長林純美等人頒獎勉勵。

林燈文教基金會表示，為鼓勵學生深入了解、學習中華文化經典作品，提昇文學素養，基金會為第三年舉辦詩文背誦比賽，分初賽和決賽兩階段進行，共分高中職（含五專一至三年級）、國中和國小三個組別，所有設籍宜蘭縣或就讀宜蘭縣各公私立高中職、國中、國小的學生，皆可報名參加，每組冠軍皆可獲獎金2萬元。

林燈文教基金會表示，比賽指定的文學作品選自唐詩、宋詞、倫語，古文，包括詩仙李白《將進酒》、北宋詞人蘇東坡《水調歌頭》、詩聖杜甫等名家作品，國小、國中組或高中職組，分別要熟讀二、三十首詩文，大約兩千多字珠機。只要獲得決賽入圍資格，選手們還有「優選獎金」2000元以及獎狀。

七賢國小的馬虹印來自印度，悠揚頓挫吟唱「青青子衿，悠悠我心」，或是古詩十九首中「思君令人老，歲月乎已晚，棄捐勿復道，勸君加餐飯」，都展現豐富情感，肢體語言自然生動，技壓全場。國中組冠軍游翔竣一身馬褂，朗誦文天祥的「正氣歌」，不只熟練流暢，也相當有氣勢。

蘭陽女中康菀芝去年參加詩文背誦比賽沒得名，今年再接再厲，以李白的<與韓荊州書>，完美演繹「日試萬言倚馬可待」的自負和不卑不亢結交王侯的性格，順利摘冠。

「林燈詩文背誦比賽」決賽共有42位學生切磋競技，比賽背誦唐詩、宋詞等經典文學作品，今年決賽的比賽規則開放選手們從各組公告題組中，自行擇一背誦，題組內的詩文順序也可以臨場自行調整；換言之，選手們可以選擇自己最有感覺的詩文練習朗誦和肢體語言等等，更能發揮詩文背誦的意義。

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關鍵字：

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