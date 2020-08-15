黎智英警告：別買壹傳媒股票　已與基本面脫勾「你會虧錢！」

▲黎智英警告投資者，不要為了支持壹傳媒而買進股票，因為會虧錢。



記者蔡紹堅／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英日前被港警逮捕，隨後有大批港人買進壹傳媒的股票，以表達對黎智英的支持，此舉也令壹傳媒的股價2天內從0.07港元爬升至1.61港元，大漲了20倍。不過，黎智英卻表示，他不希望大家為了表達憤怒，或是表達支持，而買進壹傳媒的股票，「不要這樣做，因為你會虧錢！」

黎智英在接受《彭博》訪問時警告投資者，不要購買壹傳媒的股票，因為以公司目前的基本面來看，無法支撐近期股價的大幅上漲，「收入很少的人為了表達自己的憤怒，或是表達對我們公司的支持而買進，每個人都買一點，就變得很龐大，推升了股價。」

▼黎智英被港警逮捕。（圖／路透社）



黎智英強調，他最近一直告訴大家「不要這麼做，不要這麼做，因為你會虧錢的！」

黎智英雖然提出了警告，但仍出現部分「災情」，有香港網友在臉書貼文表示，自己在壹傳媒上漲時大量買進，沒想到股價很快就從11日的最高點1.61港元，跌到14日只剩0.40港元，大筆資金都被套牢，希望能有支持壹傳媒的「手足」幫忙買股，把股價推高，令他可以解套。

此外，市場也有傳言提到，壹傳媒股價的暴漲，與神秘的「台資主力」有關聯，質疑是壹傳媒慣用的「輸送資金」手段。不過，市場專家認為，買股很難成為「輸送資金」的手段，因為在次級市場買進，只會幫助其它股東套現，無助改善公司財務。

▼香港警察搜索壹傳媒大樓。（圖／路透社）

