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大陸向國際半導體業「伸魔爪」！調查局：陸企疑在台成立子公司竊取關鍵技術

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▲▼呂文忠13日前往新竹科學園區拜會，並與9家高科技廠商進行談話會。（圖／翻攝法務部調查局）

▲呂文忠（前排右邊第4位）13日前往新竹科學園區拜會，並與9家高科技廠商進行談話。（圖／翻攝法務部調查局）

記者邱茀濱／綜合報導

高科技產業是台灣的龍頭產業，但法務部調查局局長呂文忠發現，大陸近年來運用各種管道向台灣的高科技產業，「尤其是向國際知名的半導體業伸出魔爪」，以超高價的薪水，引誘工程師帶研發機密資料赴陸任職，甚至疑似以合法手段在台灣成立子公司，利用各種機會管道取得關鍵技術。

呂文忠局長於8月13日下午，率領專責督辦侵害營業祕密案件的工作團隊多人，前往新竹科學園區拜會，並與9家高科技廠商進行談話會，以了解高科技產業界需求及聽取意見，期能有助於調查局未來查緝及保護營業祕密業務，並提供給上級機關研擬政策或修訂相關法令參考。

呂文忠非常重視營業秘密保護相關議題，昨天親率經濟犯罪防制處處長及幹部，前往新竹科學園區，與高科技產業面對面會談，與會業者包括聯發科、台積電等9家高科技產業的負責人、法務長、資訊長或資深經理人等20多人。

呂文忠表示，大陸近年來積極發展各類高科技產業，利用高薪挖角、高價換取關鍵技術製程等方式，不計代價及不管是否違法或違反商業倫理，運用各種管道，「向台灣的高科技產業，尤其是向國際知名的半導體業伸出魔爪，以比現職薪水高出多倍的價碼，引誘研發工程師或高階主管攜帶研發機密資料赴陸任職。」

呂文忠指出，有實際的案例顯示，大陸企業甚至開出極高價格，要把台灣高科技產業整個研究團隊挖走，包括建廠計畫、設備需求、研發人才及研究成果等，導致有些本土科技產業才剛發表研發成果，對岸卻已經完成準備上市，甚至疑似以合法手段在台灣成立子公司，利用各種機會管道取得關鍵技術。

他進一步解釋，保護台灣高科技產業的穩定與發展，一直是政府的重要施政方針，而營業秘密或機敏關鍵技術遭竊取、研發人才流失或轉移至境外，嚴重危害台灣經濟競爭力，儼然已是「國安議題」。

據悉，調查局是台灣偵辦侵害營業秘密案件經驗最豐富的司法警察機關，自102年2月1日營業秘密法刑責化迄今，總計偵辦移送侵害營業秘密案件122案，涉案金額約新台幣2,802億元，其中涉及意圖竊至境外使用則有49案，且大多與大陸企業有關。

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