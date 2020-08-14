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楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

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▲屏東縣里港農民陳加興，種了近30年的楊桃 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港農民陳加興，種了近30年的楊桃，右是農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港農民陳加興，種了近30年的楊桃，獨創網室栽種，申請產銷履歷驗證，年收兩季，以外銷新加坡、加拿大為主，今年氣候炎熱，影響花期，產量略減，仍不減甜美口味，被稱為「楊桃達人」。

近70歲的陳加興是產銷班班長，除自己的楊桃外也負責集中班員的楊桃出貨給貿易商，剛開始種了4分地，後來增加到1公頃，近年來因請不到工人，才將面積縮減到7分地。

他指出，以種「紅龍」品種為主，和其他地區品種不同，紅龍品種的果實較大重達一斤，果肉較紮實適合鮮食，甘酸甜口味，而且耐貯放適合外銷。而種楊桃作業相當繁瑣，疏花疏果很重要，病蟲害防治更要到位，目前以網室栽種，從幼果就套袋，還有產銷履歷驗證，每顆楊桃重達1斤以上，甜度可達10度，酸甜比率超完美，目前價格穩定。

農糧署南區分署長姚志旺表示，楊桃一年生產兩季，7到8月一季，以及12月到隔年1月一季，屏東種楊桃以里港為主，而陳加興是代表性人物，全班約15公頃年產量約200公噸，雖不是最大量，但品質及口感都特別好，每到產季都有通路商到現場來挑貨，目前9成都是外銷，市場需求穩定。

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