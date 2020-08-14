標普一度飆高終跌7點！美股3大指數僅那指收紅0.27%

▲道瓊工業指數下挫80.12點。（圖／路透社）



文／中央社紐約13日綜合外電報導

標準普爾500指數今天盤中一度突破歷史收盤高點，終場以小跌作收，道瓊指數也因思科系統公司（Cisco Systems Inc）財測不如預測收低，華爾街股市三大指數僅那指收紅。

道瓊工業指數下挫80.12點或0.29%，收在27896.72點。標準普爾500指數下跌6.92點或0.2%，收在3373.43點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲30.26點或0.27%，收在11042.5點。