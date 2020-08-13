空總大草坪變身遊戲場！結合市集、表演「2020玩聚場夏日藝術節」展開

▲空總「2020玩聚場夏日藝術節」將於8月21日開跑。（圖／林育全攝／空總臺灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」，把展演作品從室內延伸到戶外空間，同時有舞台、裝置、表演，讓觀眾可以「游擊式」的選擇要怎麼參與藝術節，享受一段遊戲時光。第一週8/21-23日有音樂、市集、偶戲與光影，第二週8/29-30日將有精彩的「馬戲大亂鬥」，觀眾還能現場投票選出今年度的「大亂鬥冠軍」。

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▲▼空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」，同時有舞台、裝置、表演。（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

「玩聚場Play Arts」策展人林欣怡說，今年特地將大部分的演出放在空總中正堂外的草地，並邀請了藝術家曾彥婷，在草地上創作了裝置作品「草地攻防戰」，讓草地上同時有舞台、裝置、表演發生，讓觀眾可以游擊式的選擇要怎麼參與藝術節。

▲《路上跳舞計畫》將空總戶外空間打造為街道遊戲場。（圖／空總臺灣當代文化實驗場）



今年的節目中，也有一檔「AR有聲繪本」演出《聲之書：彼得與狼》，由台灣聲響實驗室與國家高速網路與計算中心、國立台灣交響樂團等單位共製，邀請爸媽帶著小朋友們一起走進聲響實驗室，體驗一場「音樂、藝術與科技融合」的沉浸式演出。

次外還有由阮劇團策劃的《5x5藝術對對碰》找來風格迥異的5組傳統藝團、5組現代藝團，交手創作出絕無僅有的跨領域演出。而「安娜琪舞蹈劇場」以在地身體出發的作品日常編舞《空GAME》中，民眾可攜帶自己的手機、耳機聆聽動作文本，揮灑出自己的專屬舞步。《路上跳舞》計畫由編舞家賴思穎、視覺設計何睦芸主導，以繽紛色塊與俏皮圖樣，佔領園區空間，邀請民眾以躍動的步伐重新測繪空間。

▲「安娜琪舞蹈劇場」讓民眾可攜帶自己的手機、耳機聆聽動作，揮灑出自己的專屬舞步。（圖／安娜琪舞蹈劇場提供）

「玩聚場Play Arts」更考量不同年齡層的文化背景、生活經驗，設計「分齡共融」的藝術體驗。親子可攜手沉浸在豐富的繪本閱讀區和塗鴉空間，也可漫步到榕樹廣場，參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。

▲民眾可漫步到榕樹廣場，參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。（圖／林育全攝／空總提供）

另一方面由陶維均策劃的《空總有點熟》，透過收集過往曾在空總生活的故事，邀請諸多長輩獻聲分享各自精采的人生經歷，轉化成體驗式展覽，更舉辦跨世代工作坊，激盪青銀共創空間想像。

藝術節壓軸的閉幕演出，是由星合有限公司策劃的當代馬戲刺激演出《釘孤枝熱血大亂鬥》，來自不同項目的各路雜耍好手將互相挑戰，展現高超技術與獨創性，所有觀眾手上的一票，將決定誰能成為今年度的「大亂鬥冠軍」。

▲空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」（圖／空總臺灣當代文化實驗場）



2020「玩聚場Play Arts」以C-LAB園區戰情大樓前的戶外草坪作為基地，創造有趣、可近，可供人們平行連結的廣場，並搭配夏日市集，還有隱身其中的喜劇、偶戲攤位。

「2020玩聚場夏日藝術節—對眼｜變身」

日期：109年8月21-23日、8月29-30日

地點：空總台灣當代文化實驗場C-LAB全園區（台北市大安區建國南路一段177號）