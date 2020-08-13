　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空總大草坪變身遊戲場！結合市集、表演「2020玩聚場夏日藝術節」展開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼空總「2020玩聚場夏日藝術節」，民眾可漫步到榕樹廣場，參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。（圖／林育全攝／空總提供）

▲空總「2020玩聚場夏日藝術節」將於8月21日開跑。（圖／林育全攝／空總臺灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」，把展演作品從室內延伸到戶外空間，同時有舞台、裝置、表演，讓觀眾可以「游擊式」的選擇要怎麼參與藝術節，享受一段遊戲時光。第一週8/21-23日有音樂、市集、偶戲與光影，第二週8/29-30日將有精彩的「馬戲大亂鬥」，觀眾還能現場投票選出今年度的「大亂鬥冠軍」。

▲▼空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

請繼續往下閱讀...

▲▼空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」，同時有舞台、裝置、表演。（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

▲▼空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

「玩聚場Play Arts」策展人林欣怡說，今年特地將大部分的演出放在空總中正堂外的草地，並邀請了藝術家曾彥婷，在草地上創作了裝置作品「草地攻防戰」，讓草地上同時有舞台、裝置、表演發生，讓觀眾可以游擊式的選擇要怎麼參與藝術節。

▲▼空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

▲《路上跳舞計畫》將空總戶外空間打造為街道遊戲場。（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

今年的節目中，也有一檔「AR有聲繪本」演出《聲之書：彼得與狼》，由台灣聲響實驗室與國家高速網路與計算中心、國立台灣交響樂團等單位共製，邀請爸媽帶著小朋友們一起走進聲響實驗室，體驗一場「音樂、藝術與科技融合」的沉浸式演出。

次外還有由阮劇團策劃的《5x5藝術對對碰》找來風格迥異的5組傳統藝團、5組現代藝團，交手創作出絕無僅有的跨領域演出。而「安娜琪舞蹈劇場」以在地身體出發的作品日常編舞《空GAME》中，民眾可攜帶自己的手機、耳機聆聽動作文本，揮灑出自己的專屬舞步。《路上跳舞》計畫由編舞家賴思穎、視覺設計何睦芸主導，以繽紛色塊與俏皮圖樣，佔領園區空間，邀請民眾以躍動的步伐重新測繪空間。

▲▼空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」。安娜琪舞蹈劇場《日常編舞》（圖／安娜琪舞蹈劇場提供）

▲「安娜琪舞蹈劇場」讓民眾可攜帶自己的手機、耳機聆聽動作，揮灑出自己的專屬舞步。（圖／安娜琪舞蹈劇場提供）

「玩聚場Play Arts」更考量不同年齡層的文化背景、生活經驗，設計「分齡共融」的藝術體驗。親子可攜手沉浸在豐富的繪本閱讀區和塗鴉空間，也可漫步到榕樹廣場，參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。

▲▼空總「2020玩聚場夏日藝術節」，民眾可漫步到榕樹廣場，參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。（圖／林育全攝／空總提供）

▲民眾可漫步到榕樹廣場，參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。（圖／林育全攝／空總提供）

另一方面由陶維均策劃的《空總有點熟》，透過收集過往曾在空總生活的故事，邀請諸多長輩獻聲分享各自精采的人生經歷，轉化成體驗式展覽，更舉辦跨世代工作坊，激盪青銀共創空間想像。

藝術節壓軸的閉幕演出，是由星合有限公司策劃的當代馬戲刺激演出《釘孤枝熱血大亂鬥》，來自不同項目的各路雜耍好手將互相挑戰，展現高超技術與獨創性，所有觀眾手上的一票，將決定誰能成為今年度的「大亂鬥冠軍」。

▲▼空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

▲空總園區圍牆拆除，將舉行邁入第3年的「玩聚場夏日藝術節」（圖／空總臺灣當代文化實驗場）

2020「玩聚場Play Arts」以C-LAB園區戰情大樓前的戶外草坪作為基地，創造有趣、可近，可供人們平行連結的廣場，並搭配夏日市集，還有隱身其中的喜劇、偶戲攤位。

「2020玩聚場夏日藝術節—對眼｜變身」
日期：109年8月21-23日、8月29-30日
地點：空總台灣當代文化實驗場C-LAB全園區（台北市大安區建國南路一段177號）

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
首次！大阪車站旁挖出「1500具人骨」　身分揭曉
恐怖磚造屋！「前後任房客」接連死亡飄屍臭...鄰嚇呆毛骨悚然
半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

代言做公益！　阿春部長為喜憨兒拍片宣傳

騎車躲太陽「罰單價碼」曝光！5大地雷一次看　最重罰2萬4千元

水上樂園浪抓比基尼妹！變態男學生疑被起底　校方棒球隊回應了

戀愛新手必學！5神招「推拉技巧」激起征服慾...專家曝3階段必經歷

肥皂洗澡3大優點！　網推爆「一次都買一年份」...醫：這些人少用

鉛中毒案衝擊門診掉2成！中醫師公會自清「民眾送驗中藥補助50%費用」

空總大草坪變身遊戲場！結合市集、表演「2020玩聚場夏日藝術節」展開

影／半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」淡回：不是第一次

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

台北101驚見稀客站81樓外牆！「保育類遊隼」伸懶腰光顧3小時　

代言做公益！　阿春部長為喜憨兒拍片宣傳

騎車躲太陽「罰單價碼」曝光！5大地雷一次看　最重罰2萬4千元

水上樂園浪抓比基尼妹！變態男學生疑被起底　校方棒球隊回應了

戀愛新手必學！5神招「推拉技巧」激起征服慾...專家曝3階段必經歷

肥皂洗澡3大優點！　網推爆「一次都買一年份」...醫：這些人少用

鉛中毒案衝擊門診掉2成！中醫師公會自清「民眾送驗中藥補助50%費用」

空總大草坪變身遊戲場！結合市集、表演「2020玩聚場夏日藝術節」展開

影／半年約砲50女！他下體流黃綠膿汁...「身中雙鏢」淡回：不是第一次

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

《天之驕女》連體嬰姊姊談戀愛　妹妹近距離看「告白KISS」氣炸了

ETF漲勢暫歇！柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

中職／老將潘武雄代打致勝　餅總：剛好賭中了

中職／林安可新人最快25轟　破了鄭鎧文朝大王紀錄邁進

恆春鎮長補選張榮志團結大會　國民黨主席江啟臣南下助選…李四川願當顧問

萬里大鵬國小幼童輕艇體驗營　親子划槳同樂考驗默契超刺激

持三倍券購買刮刮樂　雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

素人長輩變成米其林三星客座主廚　桌上滿滿都是「家的味道」

孟美岐甜美甩髮回眸…一轉身「整撮長髮脫軌飛出」！　網爆笑狂重播：留點面子

懷孕30週看電影…「胎動厲害」怕聽力受損！釣出一票苦主　名醫13字回應了

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

7號颱「無花果」生成機率曝！

水上樂園噁男拉扯比基尼！「犯罪過程」全都錄

全台三大港口　存有53櫃硝酸銨

低壓對流噴發恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

更多熱門

相關新聞

婦人故意推娃娃車壓腳⋯精障者經歷變藝術展

婦人故意推娃娃車壓腳⋯精障者經歷變藝術展

精神障礙相關疾病長年被社會污名化，長期影響下來，精障者本身可能也會在內心污名自己。一位名叫炎清的精障者表示，有一回在電梯裡被一位婦人推著娃娃車壓腳，他認為對方是看他「沒結婚沒小孩」又瞧不起精障人士而故意，經過慈芳關懷中心社工引導重新面對事件，也把該事件拉到藝術展現場，讓大眾一起「評評理」。

「東方梵谷」徐渭自殘9次還殺妻

「東方梵谷」徐渭自殘9次還殺妻

期間限定「限時動態公園」光雕投影

期間限定「限時動態公園」光雕投影

空總首場光雕展「限時動態公園」

空總首場光雕展「限時動態公園」

空總圍牆正式拆除！5月打造戶外光雕

空總圍牆正式拆除！5月打造戶外光雕

關鍵字：

空總台灣當代文化實驗場空總

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面