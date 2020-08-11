柯文哲：新冠疫苗不一定做得出來　70億人打一輪要好幾年

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，台北市長柯文哲11日出席台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇，他在致詞時提到，新冠肺炎疫苗不一定做的出來，就算做出來，70億人要打一輪要好幾年，而且在市場競爭上，他不認為台灣競爭的過歐美。

柯文哲表示，2020年新冠肺炎疫情，坦白講超出預期，他說2003年SARS的時候，一開始來勢洶洶，但很快控制，今年一開始也想說比照SARS處裡，但不到一個月就發現不一樣，因為SARS是發燒後才有感染力，但沒想到新冠肺炎有相當高比例是無症狀感染者，感染的不一定發病，且發病前會傳染，2003中國佔世界GDP不高，4點多，現在14到16，因此疫情很快蔓延世界。

柯文哲說，衛生局每天都會提供數字，過去24小時全世界以及美國新增案例，美國從3月開始到現在沒有一天少於2萬，現在台灣表面上看起來疫情控制不錯，但世界還在蔓延，趨勢沒有解決，台灣算是暴風圈比較安寧的地方，「但整個世界還在暴風雨」。

對於新冠肺炎疫苗，柯文哲說，2003年SARS沒有發明疫苗，而且新冠肺炎是RNA病毒，因此疫苗設計比較困難。他指出，疫苗不一定做的出來，就算做出來，70億人要打一輪要好幾年，而且在市場競爭上，他不認為台灣競爭的過歐美國家，有人問什麼時候疫情會結束，他自己都說疫情還沒開始。