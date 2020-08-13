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漁船違規近岸拖網　海巡強力取締函送

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▲漁船以拖曳網具方式作業危害海洋生態與漁業資源甚大。（圖／新竹海巡隊提供）

▲漁船以拖曳網具方式作業危害海洋生態與漁業資源甚大。（圖／新竹海巡隊提供）

新竹振道記者／新竹報導

109年8月12日上午5時許，海巡署艦隊分署第十二海巡隊接獲海巡署第三(桃竹)巡防區指揮部通報，於新竹海山外海3浬處疑似有漁船違規拖網作業，新竹海巡隊立即調派PP-3562海巡艇前往查處，發現有兩艘漁船於新竹港南外海2.7浬處正進行拖網作業，遂立即廣播要求漁船停止作業，並分別將「瑞○財6號」、「高○2號」違規情形全程錄影蒐證後，依漁業法第44條函送主管機關裁處。

漁船以拖曳網具方式作業，為主動性漁法，網具於海底拖掃，極易破壞底棲生態及產卵場，加上漁獲選擇性低容易造成混獲，危害海洋生態與漁業資源甚大，且拖網將魚苗及海洋食物鏈底層的小魚捕撈殆盡，如此惡性循環恐加速漁業資源枯竭，嚴重破壞海洋生態。依行政院農業委員會公告之「臺灣地區拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」中明確規定，距岸3浬內完全禁止拖網作業，3至12浬海域僅限50噸級以下漁船作業，「瑞○財6號」、「高○2號」等2艘漁船在2.7浬進行下網捕撈作業已違規，事實明確，依法取締函送。

新竹海巡隊表示：為維護漁業資源，保育海洋生態，海巡署透過雷情系統及接獲各類通報，有效掌握轄區可疑目標，如發現疑似違規情形將立即派艇前往查察，以有效遏止違規情事；民眾如有發現破壞海洋生態或海洋環境等情形，請撥打「118」報案服務電話通報，海巡署將立即前往處理。


凱擘新竹 採訪報導

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