男友哥們嫌醜「妳沒化妝吧」！狂拿正妹前任比較　她尷尬笑...結局神暖

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友前天參加男友的朋友聚會，結果其中一位哥們不僅脫口說她醜，還狂拿男友前任作比較，雖然當下她尷尬又受傷，不過男友事後很誠懇的道歉，也承諾會告誡對方；意外的是，一位善良女孩當下立刻跳出來安慰她，讓她感受到無比的溫暖。

女網友在dcard娓娓道來，她和男友交往1年多，還沒真正認識對方身邊的人，所以前天晚上男友提議，帶她參加朋友聚會時，她一口答應了。

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當天，女網友穿著碎花小洋裝，臉上化著淡妝，結果才剛坐下沒多久，就有一位男生直白地說，「妳沒有化妝吧？痘疤很多欸！」聞言，她尷尬地笑回，「痘疤我盡量在淡化了啦哈哈。」

沒想到，男生接著說，「X以前女友很會保養自己欸，他前任蠻正的。」這時，她只是微笑看著對方，而男友則輕敲哥們的頭，用開玩笑的語氣說，「不要講這種話啦白癡...欠打哦！」

傻眼的是，男生似乎不肯服輸，脫口回嗆「你女友真的很醜啊！」此話一出，他才終於意識到自己的話不妥，連忙道歉，至於男友當時臉色十分難看，感覺像是要揍人的表情。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

就在氣氛降至冰點之際，坐在原po旁邊的女生突然附耳說，「他就是這樣，我也有被他說過。妳很漂亮，這件洋裝在哪裡買的，我也要買。」儘管只是短短的兩句話，對她來說卻是無比溫暖，男友也默默把手放她腿上，像是在安撫她。

po文引發熱烈回響，網友們不禁直呼，「不要太在意那種臭男森」、「嘴巴這麼壞」、「嘴巴那麼臭，實在是有夠沒禮貌」、「那個女生好暖」、「隔壁女生天使到想跟她就地求婚」。

事後，原po表示，男友很誠懇地替那位朋友道歉，還承諾會告誡對方，若還有下一次會果斷以她為重；至於天使女孩，兩人已經互加好友了，目前相處狀況很好。