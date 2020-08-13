瘋電影／日間演奏會散場時　愛情是得不到的最美

文／賴賴

瘋言瘋語：

愛情不分年齡，熟男純愛故事，兩個熟齡男女相遇後，彼此相知經過異地長時間的通訊，確定了兩人真心希望交往的意圖後，卻被暗戀男方的第三者給毀滅了一段良緣，雖然故事很老梗，卻又真實地感受到周遭似乎都有這類故事發生，只有成熟的男女才會如此沉靜地去面對狂風暴雨的轉變而不追根究柢，電影流暢好看。

文藝純愛故事，搭配了古典吉他的音樂，使愛情質感多了典雅和懷舊，像咖啡一般的香醇卻苦澀，大人的愛情，沒有過甜的糖蜜，溫溫的順口，通過苦澀後回甘才是最高檔的愛情，兩位都經過婚姻的磨練後，確定了最愛的還是對方，這種機會實在非常困難，通常有了孩子和時間，愛情的記憶只留下煙花式不真實的璀璨，能繼續編織未完的眷戀，真的要好好珍惜。

暖暖苦苦的愛情故事，不錯看。

片 名：日間演奏會散場時

英文片名：Matinee

類 型：劇情

上映日期：2020-07-31

片 長：02時03分

導 演：西谷弘(Hiroshi Nishitani)

演 員：福山雅治(Fukuyama Masaharu) 、 石田百合子(Yuriko Ishida)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：傳影互動



劇情大綱



如果可以，請讓我別再錯過妳

古典吉他天才演奏家蒔野聰史（福山雅治 飾）與聰明獨立的駐外記者小峰洋子（石田百合子 飾），自演奏會第一次邂逅，兩人互相深深吸引又匆匆錯過。兩個相知的靈魂，不斷在工作、地理之隔或天災因素下，在三個城市間擦肩而過。直到蒔野終於勇敢向洋子訴說情意，但洋子卻已是別人的未婚妻......。實際只見過三次面的陌生人，卻認定對方就是此生摯愛，人生若只如初見，愛在演奏會散場時，他們的一天就是永恆。



【關於電影】



今年冬天最美的大人戀愛《日間演奏會散場時》催淚降臨！

芥川賞暢銷原著改編 《白色巨塔》《晝顏》黃金編導攜手打造



日本男神福山雅治首度攜手《月薪嬌妻》溫柔女星石田百合子，帶來年度最催淚愛情故事《日間演奏會散場時》，為不敢相信愛情的大人們，獻上再一次幸福的勇氣，成為今年冬天必看療癒系電影！《日間演奏會散場時》改編自同名暢銷小說，原著作者平野啓一郎23歲即拿下文壇最高榮譽芥川賞，被譽為「三島由紀夫再世」，首次挑戰大人的戀愛物語便獲得廣大迴響，小說熱銷兩年，緊揪20萬讀者的心，就連石田百合子本人都是讀者。

男女主角之間若有似無又深刻的愛慕，讓所有人都隨著他們的遺憾與相戀落淚，網友大讚此片讓他想起《樂來樂愛你》，「以音樂、夢想、戀愛為主題。非常細緻的描寫，精準補捉到現今社會的現實樣貌與人心。」穿梭在日本、巴黎、紐約三個城市，《白色巨塔》《晝顏》導演西谷弘與編劇井上由美子黃金搭檔，再加上伊勢谷友介、木南晴夏等實力派加持演出，《日間演奏會散場時》引領「連平常不看戀愛故事的人都能感動不已」的年度話題！



男神福山雅治為《日間演奏會散場時》心碎 首挑戰古典吉他

經歷五年遠距離 重新思索愛的意義



日本男神福山雅治音樂、電視、電影三棲，不僅專輯張張熱銷，主演超人氣電視、電影《破案天才伽利略》系列讓他躍上一線演員，近年更因為與坎城名導是枝裕和合作《我的意外爸爸》、《第三次殺人》登上演藝巔峰！有別於過往的沈重劇情，福山雅治今年於《日間演奏會散場時》飾演對石田百合子一往情深的吉他演奏家，睽違多年再度詮釋愛情故事讓粉絲高喊期待，難得於銀幕前展現溫柔與脆弱，也讓所有觀眾隨著他想愛卻不敢愛的遺憾一起心碎！此外這更是福山雅治首次挑戰古典吉他，更親自演奏電影的主題曲<幸福的硬幣>。

開拍前還特別向福田進一苦練三個月，他表示：「是一場艱苦的戰鬥」但福山雅治的音樂造詣，讓福田讚不絕口：「同樣是吉他，在有限的時間內學習和搖滾完全不同的古典吉他，需要極大的耐心和努力，我認為福山雅治是天生的音樂家，他具有敏銳的直覺，在學習時精神高度集中，著實令人驚嘆。」而跟著角色一起經歷這段長達五年的遠距離戀愛後，福山雅治也重新思索愛的意義，感性分享：「『人不愛一個人就無法活下去。』餘韻久久不散。『愛』代表著什麼意義呢？我想是人在需要另一個人時的名字，它的名字是『愛』。」



訂婚了卻心繫陌生的愛人...

石田百合子為曾經也在戀愛中徬徨的女性勇敢追愛



石田百合子以《月薪嬌妻》新垣結衣的小阿姨一角爆紅台日，被日本女性票選為「理想熟女」第一名，是近年好感度最高的知性女星之一！去年於《在咖啡冷掉之前》飾演神秘客，拍攝時因入戲太深的脫稿演出，意外造就電影淚崩高潮，成為療癒系象徵。今年主演《日間演奏會散場時》，飾演成熟聰明的駐外記者，儘管已經訂婚，卻一直心繫愛著只見過三次面的福山雅治。她不僅以獨特的堅毅與溫暖，細膩詮釋出女性在戀愛中的徬徨，更展現出每個人在愛情中都曾有過的刻骨銘心。身為原著小說的粉絲，她也深深受被主角的勇敢牽動：「如果我能夠這樣愛一個人......讀的時候不禁這麼想著。」並且大讚平野啓一郎的文彩：「我用盡五感，細細品味每一字句，這樣的戀愛小說我第一次讀到。」

▲相逢恨晚的同時也還好兩個都還沒結婚。

▲確認關係後展開遠距戀情卻......

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