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瘋電影／致命窺弒　租借別墅因為一隻狗殺了房東

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文／賴賴

▲▼致命窺弒。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這個在國外很流行，透過網站讓大眾出租住宿民宿，不僅住宿便宜，且可以體驗當地居家生活，最重要的是不會有其他旅客共住在同一建築物，而電影正是以這樣的旅行模式出發，屬於成人級的驚聲尖叫，無差別殺人沒有動機，所以更恐怖。

電影流暢好看，整部電影發生在一個別墅，兄弟倆各自帶著伴侶參加，而人物設定關係複雜，哥哥和弟弟女友野和後開始，加上弟弟病態型的失控導致意外，接連而來的劇情若不理性邏輯思考，還是不錯看的，雖然劇情BUG連連，就是B級片，爆米花休閒感的恐怖操作。


片　　名：致命窺弒
英文名稱：The Rental
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-07-24
片　　長：01時29分
導　　演：戴夫法蘭科(Dave Franco)
演　　員：丹史蒂文斯(Dan Stevens) 、 愛莉森布里(Alision Brie) 、 席拉汪得(Sheila Vand) 、 傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌

劇情大綱

兩對情侶計畫在週末出遊，於是在租屋網站上租到一棟濱海豪宅。他們滿懷期待地住進這棟房子，卻在主宅側邊發現一間上鎖密室，甚至還感覺到有人無時無刻在監視著他們。不過眾人萬萬沒想到，在這棟豪宅裡面的，可能還有其他的陌生人…。

▲▼致命窺弒。（圖／yahoo）

▲丈夫的合夥人和弟弟相戀，而丈夫卻在旅遊時和合夥人一夜情。

▲▼致命窺弒。（圖／yahoo）

▲租借別墅的管理人態度很差。

▲▼致命窺弒。（圖／yahoo）

▲原來是無差別殺人事件。

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