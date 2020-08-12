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瘋電影／天劫倒數　天災人禍時家人是最大靠山

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文／賴賴

▲▼天劫倒數。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

太久沒進戲院，原來現在進戲院要掃QR CODE，實名制資料填寫，萬一有人染疫，便可迅速聯繫，也是好事，這部電影確實必須在大銀幕觀賞，大型災難片，在這個時機點上映特別有感，政府無作為，老百姓只能自求多福，電影流暢好看，久違的好萊塢電影，從天上掉下來的禮物，要滅了整個世界，這是天意也無法違背，只有在活著的時候多做好事積德積福。

電影中被政府選中，當世界遭受大型破壞實，那些人具有存在價值，醫師、工程師……，想想我們現在從事的專業，是否有利造福這整世界，士農工商的地位再次被喚醒和重視，電影中所描述的親情的重要，大概還是可以理解，在大災難來臨時，真正在周遭的還是親人，好好善待家人。

片　　名：天劫倒數
英文片名：Greenland
類　　型：劇情
上映日期：2020-08-12
片　　長：119分鐘
導　　演：雷克羅曼沃(Ric Roman Waugh)
演　　員：傑瑞德巴特勒(Gerard Butler) 、 史考特葛倫(Scott Glenn) 、 大衛丹曼(David Denman) 、 約書亞米克爾(Joshua Mikel)
國　　家：美國 
語　　言：英語
發行公司：Catch Play


劇情大綱

《天劫倒數》故事敘述一顆名為「克拉克」的彗星，從地球旁邊高速掠過，其大型碎片落入地球，造成城市毀滅與難以估計的生命財產損失。政府緊急開放給某些人有資格躲入地下緊急避難所，以躲避48小時後更具毀滅性的隕石衝擊，約翰蓋瑞迪(傑哈巴特勒 飾)雖然不明白自己為何被選中，但是他決定把握這個機會，為自己與家人爭取活下去的機會。

▲▼天劫倒數。（圖／yahoo）

▲曾經外遇的老公，災難時展現存在價值。

▲▼天劫倒數。（圖／yahoo）

▲帶著有糖尿病的兒子逃難。

▲▼天劫倒數。（圖／yahoo）

▲最後終於趕上最後一班飛機。

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