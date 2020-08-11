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瘋電影／Perfect World~和你在一起的奇蹟~　嫁給殘障

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文／賴賴

▲▼ Perfect World ~和你在一起的奇蹟~。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

純愛電影，感覺寓意非常深遠，尤其對女孩子來說，確實每個結婚的對象，必須把對方當成有殘疾的患者來思考，不要一味地以為要嫁入豪門或將要過著王子與公主的生活，所有的婚姻中的女性，都必須要有堅強的心理準備，看似完美的老公，必須把他當成殘疾人士，慎重思考後下決心，婚姻是心智精神心靈磨難的開始，想清楚再去面對才不至於離婚頻傳，禍及子孫。

電影本身劇情線單純流暢好看，男女主角都不是超級俊男美女，所以更貼近生活中的男女，而每個女兒也都是父母的寶貝，嫁出去必受苦是絕對的，除非根本沒讓女兒離開太遠，隨時等著當台傭給女兒使喚，那麼女兒可能可以永遠有所依靠，這種條件的家庭實在太少，看得相當有感觸，生女兒真的要教會她十項全能與強壯健康的價值觀，人生如果只有利益和金錢，婚姻是難以維持的。

片　　名：Perfect World ~和你在一起的奇蹟~
英文片名：Perfect World
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2020-08-07
片　　長：01時43分
導　　演：柴山健次
演　　員：岩田剛典(Takanori Iwata) 、 杉咲花(Sugisaki Hana) 、 蘆名星 、 須賀健太(Kenta Suga)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

如果沒有你，這個世界將不再完美……
任職於室內設計公司川奈愛未（杉咲花 飾），偶遇高中時代的前輩，也是她的初戀──鮎川樹（岩田剛典 飾）。卻沒想到樹在大學時期因為一場意外，造成脊椎受損，必須終生倚靠輪椅生活。愛未見到這般模樣的樹，覺得兩人沒有再次戀愛的可能，卻又同時發現自己對樹仍有情愫，而再度被樹吸引。

樹雖然喜歡溫柔坦率的愛未，心裡卻始終抱持著「我再也無法讓任何人幸福」的想法，而放棄與女生交往的機會。在得知樹的想法後，愛未該如何面對自己對樹的心意？而愛未對樹的愛意，能否融化樹冰封已久的心，克服兩人面前的重重阻礙呢？

▲▼ Perfect World ~和你在一起的奇蹟~。（圖／yahoo）

▲巧遇高中單戀的學長，學長已殘。

▲▼ Perfect World ~和你在一起的奇蹟~。（圖／yahoo）

▲學長因為殘疾和女友分手，不想再交女友連累他人。

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