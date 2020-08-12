影／「藝Fun券2.0」加發60萬份！8月底開放註冊　符合3資格都可申請

記者林育綾／台北報導

「藝Fun券2.0」即將在9月發行！文化部長李永得今（12）日表示，此波將發行60萬份、每份600元的紙本藝Fun券，總金額達3.6億，預計8月底開放註冊，9月初發行，使用時間將至明年1月。只要是沒有智慧型手機的「65歲以上長者、18歲以下青少年及幼童、身心障礙者」都可申請，中籤率約9%。

文化部第一波「藝Fun券」已於7月21日公開抽出210萬份，22日發行完畢，可使用至今年12月31日，凡於時間內申請者，身分證末碼為「0、3、4、5、7、8、9」者都幸運獲得600元藝Fun券，在先前引發一波話題，還讓許多尾數「1、2、6」的網友哀號自嘲為「國家級邊緣人」，也因此許多人關注第二波的「藝Fun券2.0」。

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▲文化部「藝FUN券」可在全台書店、電影院等藝文場所使用，第二波將於9月發行。（圖／記者林育綾攝）



文化部表示，「藝Fun券2.0」是針對沒有智慧型手機弱勢族群為主，包括「65歲以上長者、18歲以下的少年及幼童、身心障礙者」都可以申請，但不包括第一波已中獎者。第二波將與四大超商合作專案，屆時到便利超商以健保卡插卡即可申請，預計8月底開放註冊，9月初發行，使用時間將至明年1月。而此次中籤率約9%，詳細註冊及申請辦法、抽籤辦法會再公布。

▲文化部長李永得提到「藝Fun券2.0」內容。（圖／記者林育綾攝）

「藝Fun券」無論電子或紙本，皆可於全台博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，超過1萬2千家以上店家使用。

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