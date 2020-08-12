北農挨轟爽官一年公出61天　柯文哲祭「董德堉條款」要求列事由

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者楊亞璇／台北報導

北市國民黨議員汪志冰日前抓包北農董事長秘書董德堉每天公出4小時，一年總共公出61天，柯文哲允諾會處理。近日新的人事規章出爐，要求外出要填寫時間、地點、見面的人，被視為「董德堉條款」。對此，北農董事長黃向羣12日受訪證實，已修改規章，至於董是否懲處，未來將交由人評會議處。

汪志冰日前在議會質疑，2018年到2020年間，北農董事長秘書董德堉每天公出4小時，一年總共公出61天，一年工作天數才245天，相當於4分之1的時間都在公出，質疑董德堉寄生北農，行操盤手角色，台北市長柯文哲當場允諾該查就查，還說操盤也沒那麼認真。

據了解，當天議會結束後柯文哲相當不滿，將北農董事長黃向羣、董德堉叫進市長室，董德堉拿出出勤紀錄，宣稱一切合乎規定，最後北農並未對董德堉做出懲處；柯文哲隔天指示產發局對北市府持股的四大公司（農產、漁產、畜產及花卉）訂定公出新規。

對此，市場處長陳庭輝表示，事情的起因是議員在質詢提出，但北市僅是投資四間公司，不會插手四間公司對人員的差勤管理，四大公司原本都有差勤規定，但都是模糊的，並沒有寫明清楚時間、地點，因此市府找來四間公司，表達既然有人有疑慮，應再規範更嚴謹一點，最後四大公司皆同意修改人員管理規範，但陳重申，市府或市長層級不會伸手進去四大公司。

黃向羣表示，公司對於同仁出差勤工作守則都很明確，北農工作範圍零散，市場、農會，庶務性雜事要處理，離開工作崗位，俗稱公出，因此議員索資時認為公出太多，再來就是公出底下沒有內容，因此市長柯文哲有要求要載明，這是公司檢討部分，不是說「誰誰誰條款」，只是有新的把公出規定，包括時間幾點到幾點、地點、見面的人、談什麼事情都要寫很清楚，且要事前申請，經過主管同意才可去。

黃向羣說，董德堉在行政部門，編制在秘書室，支援董事長室，算是歸他差遣，董事特例，但他自己也責無旁貸，若未依規定填寫將視為曠職，會影響考績、年終獎金，若曠職次數太多最重開除。黃向羣指出，董德堉三年前到任，公出比較多部分不是在他任內，現在仍在調查階段，未來將交由人評會議處，至於何時有結果，黃說，會請他們盡快處理。