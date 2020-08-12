　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營前市長遭爆「電愛獵艷」D奶美魔女　鹹濕對話曝！日日熱線誆騙給工作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

彰化市前市長邱建富（右）被踢爆在2012年市長任內，以允諾「安插工作」，要求美豔的L女（左）與他進行長達一年的「電愛」，且幾乎每天狂Call。（圖／讀者提供、報系資料照）

▲彰化市前市長邱建富（右）被踢爆在2012年市長任內，以允諾「安插工作」，要求美豔的L女（左）與他進行長達一年的「電愛」，且幾乎每天狂Call。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民進黨籍前彰化市長邱建富，2018年底卸任市長後轉任縣黨部主委，今年7月底，甫當選「民進黨全台地方黨部主委聯誼會」會長，政治前途一片看好之際，卻被爆出在2012年市長任內，以「安插工作」為由，和一名未謀面的D奶美魔女「電話做愛」，甚至曾日日狂Call索愛，桃色呻吟電話之事，因此在地方政壇傳開。

今年40歲的L女未婚，有著皮膚緊緻光滑、雙峰傲人的身材，8月5日當天接受本刊記者專訪時，一出現，立刻吸引記者的目光，L女表示，自己從小聲音輕柔也很會撒嬌，大人都稱讚她嘴甜，但這個「嗲聲的優點」，卻給她的人生一段不堪回想的過往。

回想起與民進黨籍的前彰化市市長邱建富認識過程，L女說。2012年初，她與邱建富在臉書互加好友後，彼此以臉書噓寒問暖近兩個月，2月21日深夜，當晚彰化下著大雨，邱建富突然傳訊貼心叮嚀L女：「Honey，下雨要帶雨具，不要淋濕，要擦乾以免著涼！注意保護身體！」「不然濕了，我幫你擦乾？」

2天後的半夜凌晨1時30分許，L女傳了照片給邱建富，邱傳訊稱讚她有一雙細長美腿，還說她胸部至少有D罩杯，非常美，他好喜歡，好想跟妳睡，並要求L女「叫我阿富，不要叫市長，會比較親切，因為妳是我的人了。」

邱建富還對L女說：「看到妳美美照片，有一股燃燒不完的衝動，非常『應』起來！」

除了這些曖昧對話，邱建富對L女稱，他和妻子很久沒行房，要求L女在電話中呻吟讓他打手槍，並強調：「我是市長，有人事任命權，可幫忙在市公所安插工作，提升工作地位」。L女為了工作以及追求事業夢想，也擔心若不聽從，邱建富恐利用政商人脈，封殺她的事業，於是和邱建富維持約1年的電話性愛關係。

邱建富私訊L女的訊息內容充滿濃濃慾念。（圖／讀者提供）

▲邱建富私訊L女的訊息內容充滿濃濃慾念。

對於為何和邱建富始終沒有真槍實彈的肉體接觸？後來為何會鬧翻？L女說，邱建富有一次到台南出差，想約她見面，她不想出賣肉體，一口回絕邀約，加上邱建富遲遲未兌現「安排工作」的承諾，她認為邱建富只想一逞獸慾，因此決定斷開這段關係。

2020年5月，因彰化地方政壇人士得知邱建富和她曾有電話性愛的關係，加上邱男早年也曾和市公所女志工以介紹工作為由傳出曖昧情，於是以邱建富涉嫌觸犯《刑法》第228條第2項《利用權勢或機會猥褻罪》，主動向彰化地檢署告發邱建富，檢察官也傳喚她出庭作證，由於不想再有其他被害人因邱建富的政治權勢受害，才挺身揭發。

對於L女的指控，邱建富斬釘截鐵地說「絕對沒有這回事！對方一派胡言，完全是色誘的詐騙手法」。而記者提出女方提供的對話紀錄，邱建富一開始將責任推給網路小編，後來又不小心說漏嘴，指自己看到照片後，有回應L女「身材不錯」的話，說話前後矛盾。

記者追問是否有和L女電話性愛，要求女方呻吟讓他聽打手槍？邱建富堅決否認，強調自己每天都回家睡覺，老婆也在身旁，怎麼可能做出這種事，覺得被冤枉。

邱建富反指Ｌ女有意以此勒索他50萬元，並指這一切都是政治上對手刻意操作，發誓如果他真的和L女有「一腿之交」，從此退出政壇。

延伸閱讀
市長好硬2／看照片就有「燃燒不完的衝動」　硬漢阿富每天都喊「應啦」
報復花公帑1／用過都說糟！交通部砸1.5億搞「山寨版谷歌地圖」黯然下架
千億殺機1／爭搶核一廠除役工程　天道盟設局狠砍包商阻投標

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台鐵基隆站讓路輕軌惹議　時力議員要求納入通勤族意見

罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

蔡英文籲北京「誠懇對話」解決爭議　堅定挺港爭自由

快訊／阿札爾13時38分專機離台　結束41年來美國最高層級訪問

LIVE／9度公開撐港　蔡英文今再發表「香港議題」最新談話

LIVE／美國衛生部長阿札爾結束4天訪台行程　搭乘專機飛離台灣

籲高雄人815「改變命運」　黃光芹：國民黨賭你們沒勁、懶得返鄉投票

邱顯智：新任黨主席人選尚未明朗　總有年輕世代願意承擔

北農挨轟爽官一年公出61天　柯文哲祭「董德堉條款」要求列事由

揭露台數科申請新聞台爭議始末！NCC：請給獨立機關專業審查空間

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

台鐵基隆站讓路輕軌惹議　時力議員要求納入通勤族意見

罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

蔡英文籲北京「誠懇對話」解決爭議　堅定挺港爭自由

快訊／阿札爾13時38分專機離台　結束41年來美國最高層級訪問

LIVE／9度公開撐港　蔡英文今再發表「香港議題」最新談話

LIVE／美國衛生部長阿札爾結束4天訪台行程　搭乘專機飛離台灣

籲高雄人815「改變命運」　黃光芹：國民黨賭你們沒勁、懶得返鄉投票

邱顯智：新任黨主席人選尚未明朗　總有年輕世代願意承擔

北農挨轟爽官一年公出61天　柯文哲祭「董德堉條款」要求列事由

揭露台數科申請新聞台爭議始末！NCC：請給獨立機關專業審查空間

ASICS專為跑者研發跑步口罩　9月中旬上市

狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

21歲警遭無照少年撞腦死...今公祭辦在新北！背後原因惹鼻酸　爸媽神情落寞

邪惡蝦仁飯尬滷大腸！台中高CP值便當店　中午開店就排隊

83000元！三陽「Fiddle 125」上市　48期0頭款0利率入手超容易

快訊／午後大雨特報又來了！北北基14縣市雨彈開轟　防雷擊強陣風　

港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

「海底撈」告「河底撈」侵權　遭長沙法院一審駁回

紀曉波百億欠債！　吳佩慈「在家嗑高價火鍋」零影響

50多歲男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

愛上小11歲嫩妹　吳怡農：希望大家祝福　

吳怡農愛上「小11歲嫩妹」　週末夜宿直擊

誆騙D奶熟女給工作　前彰化市長邱建富獵艷瘋玩「電愛」

吳怡農「嫩女友」30小時沒換衣服　2張照透露戀情進度

賴清德PO出「口罩潮男三劍客」　網友超羨慕

口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

阿札爾坦承發音失誤、無意冒犯　確信蔡英文不在意

吳怡農煲愛14小時全記錄　3招藏愛露玄機

民進黨批馬英九「唱衰台灣」

「疫情還沒開始」　柯文哲：就算有疫苗也競爭不過歐美

柯文哲：馬英九讓北市旅館房間增加1萬　蓋好後陸客不來了

阿札爾認口誤　羅智強狠酸民進黨！

蘇震清涉貪　民進黨廉政會：停權3年

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面