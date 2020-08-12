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追夢路程處處碰壁！　她靠「這招」成為了兒時夢想的樣子　

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讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲成為自己夢想的樣子前得先努力打拼。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

作者： 另維
摘自：《畢業就在夢想的路上，強大！》

【他們為什麼長成了兒時夢想的樣子】

我說，搞定他不難，會背《名偵探柯南》就夠了。
一八七是《名偵探柯南》的狂熱粉絲，海報貼滿臥室。
八年級開化學課，他興奮得手舞足蹈，整天意淫自己是福爾摩斯，報刊店裡的《推理》雜誌一本不落地看。
他的理想精準明確。
「蘇州大學，犯罪心理學系。」
在除了考試、自習、八卦，群眾屁都不懂的小城高中裡，我對一八七十分佩服和看好。

請繼續往下閱讀...

前年看《他來了，請閉眼》，霍建華的顏值三百六十度無死角，我還是出戲。
男主角薄靳言是我想像裡一八七長大後的樣子，不是霍建華。

我和一八七在高中畢業時分別。
我對他的最後印象，是他的分數足以上蘇州大學，可他媽媽把他的第一志願改成了上海一個普通學校的金融系。
他媽媽說他不懂事，堅稱「上海學金融＋混出頭的老同學宋叔叔負責安排工作」這套黃金組合多麼珍貴，別人求都求不來。他將來步入社會，自然領悟。
一八七不高興，謝師宴上鬧彆扭，被他媽媽拉到角落數落了一頓之後，紅著眼睛一桌桌敬酒，很乖很好看。

再見面。
一八七大學畢業第三年，考上家鄉公務員，準備離開上海。
聊起黃金組合拳。
他說：「我還沒畢業，宋叔叔因為積勞成疾，突發心臟病去世了。我媽深受震動，覺得高處不僅不勝寒，還生病。背井離鄉奮鬥一輩子也就那麼回事，說沒就沒了，還是回襄樊考個公務員，一輩子健康平安最好。」

一八七也爭氣，指哪兒打哪兒，打哪兒哪兒中。
回家鄉沒兩年，適婚年齡過了，他媽媽連忙張羅相親。
戀愛買房結婚，一年之中一氣呵成，只是沒想到第二年小倆口就打架鬧離婚。
一八七的守護神老媽迅速降臨，調和矛盾：過日子嘛，年輕氣盛誰沒個小打小鬧的，忍忍就好，你看我跟你爸……
一八七乖了二十七年，到這一刻，終於自我意識覺醒，頂撞他媽，說什麼都要自己做主。
事後他感嘆：「可惜醒悟得太晚，活到這個年紀，最該自己做決定的事都被爸媽決定了。」

「父母頂著『都是為你好』的帽子，把自己的過時思想強行附加在我身上，我自己想活成的模樣，始終沒有機會爭取。」
「人生原本無限風景，就這麼提前葬送在了中國式父母手中。」
我記得小時候，一八七煞羨街坊鄰居的乖巧樣子，充滿夢想眼裡有光的樣子。
看到他十年之後的蹉跎，我心疼又惋惜，很想為他去教訓教訓他的專制媽媽。最近網路上不是都這麼說：不是所有父母都知道怎麼為人父母。
仔細想一下，又不能自圓其說了。
有中國式父母，就不能擁有自己的人生了嗎？
一個有手有腳有腦袋的成年人，僅僅是面對來自父母的阻礙，就輕易妥協了嗎？
那是他自己的一輩子啊。

我想起我的一個網友。
她圓溜溜的眼睛，圓溜溜的臉，紮兩個小辮子。人如其網名，寶寶萌。
高三時，寶寶萌讀我的雜誌專欄—「武大自主招生二三事」，私訊我。
「你寫的自主招生我也去了，可惜沒有遇到你，現在大學入學考結束，我被錄取進了政治系，想知道你的去向，交個朋友。」

我沒通過自主招生，大學入學考也不做指望，正獨自窩在北京新東方附近的地下室裡，狂學英語，期望靠托福和美國的大學入學考重生。
前途未卜，一無所有，不好意思回覆這則私訊。
一年後，我想起這件事。
回覆：「恭喜你，我在西雅圖讀書，有機會過來玩。」
寶寶萌回得很快。
「真巧，我在芝加哥附近，不遠，明天怎麼樣？」

原來，寶寶萌的政治系，是大學入學考失利的分配結果，她夢想學經濟，所以她的大一目標明確。
—查詢轉系要求，全部做到。
大一入學，她像高三一樣早起晚睡，努力學好專業課，將嚴苛的轉系要求各個擊破，積極和學校溝通，想確保自己在大二之前轉系。
這條路走到一半，寶寶萌感到校方負責人閃爍其詞，心裡一天比一天沒底。

她去武漢大學的珞珈山論壇求助，幫助沒找到，意外發現美國大學接受轉校生。門檻是成績單、學校背景和托福等。和校內轉系要求大同小異。
還好沒有因為對環境不滿，放低對自己的要求，不知不覺就多了一條路。
寶寶萌當即把考托福寫進計劃表，在美國大學官網上查詢轉校生要求。
兩條腿走路(兩方面同時進行)。

大一結束了。
「雖然你所有硬性要求達標，但每個人都想轉系就轉系，學校還不亂套了。」
武大給出這樣的最終理由的時候，寶寶萌手裡已經握了好幾份美國大學錄取通知書。
我想到對專業連個說話權都沒有的一八七，由衷讚美：「有開明的父母真好。」
「別提了，我爸媽聽說我一個大學生想轉學，以為我在發神經，整天隔空給我開電話講座，什麼『人要腳踏實地』，什麼『成年人了，別淨瞎想，女孩子家耽誤不得，讀完大學按年齡都該嫁人了』……這不怪他們，我站上武大的台階之後，才看到轉學的可能性，父母不瞭解所以不支持，很正常。」

寶寶萌在武大一年，GPA3.9(滿分4.0)，帶著美國給的轉學獎學金去了普渡大學。
進入日思夜念的經濟學專業之後，發現美國專業申請沒有上限，嘗試了幾門機械工程基礎課，很喜歡，加了個雙學位。
寶寶萌在普渡四年，機械工程和經濟學雙學位畢業，甩了我的會計疊加心理學十條街。

我再見寶寶萌，約在方尖碑。
她在喬治華盛頓大學讀博士，我們聊起她十八九歲的固執，那些相信命運在自己手中，為之行動，一往無前、誓不甘休、非要轉學的日子。

我問她轉學最大的收穫是什麼。
我說：「是學到了夢想的專業嗎？」
她說：「你不提我都忘記這一件事了。」
她已經學會化精緻的妝容，穿高跟鞋，卸下了不修邊幅的辮子，褪去了土萌。舉手投足都是女神風範。
她說：「我生長在文理分科的國家，十九歲還在圍繞『我是文科生』的枷鎖規劃人生，二十歲居然變成了工科生。從此我意識到，許多當時認為的不可能，不過是視野限制造成的無知。你問我最大的收穫，我最大的收穫是發現了世界真大，每個人都有無限可能，只看你捨不捨得下功夫挖掘。」

「大一時天天在學校論壇上學習大神的經驗帖，原來，心裡懷著小目標，做好眼下的事，一步一步朝前走，真能走出一片廣闊。」
我看著這個二十四歲的圓臉女孩，因為如此相信自己的無限潛力，說起話來，眼睛裡光芒四射。
我很感慨。
六年前，她不過是不肯接受大學入學考小失利的現實，一根筋的非要轉專業的人。
不肯放過自己、得過且過的人。
每一天都在為之努力的人。
你在路上看到她，看不出任何特別之處的人。

寶寶萌和一八七同齡，二十七歲了。此刻在北京一家企業研究金融模型，同事大都是三四十歲的留洋博士。
她高薪，連戶口都一站式解決。企業為了方便她適應北京生活，月租兩三萬人民幣的酒店式公寓租了好幾個月，她下飛機拎包入住。
我問：「奮鬥了這麼大一圈，人生終於happy ending 了？」
她糾正：「是happy beginning，這裡平台好、高手多，是上好的學習機會，我先累積著。」

哦，她和一八七，高中成績應該差不多。
他們還同樣大學入學考小失利，想法得不到家人支持，不滿現狀，抱怨生活。
只是，面對著一模一樣的阻礙，一個除了把癥結歸咎給父母，別無作為；一個做了孤獨的戰士，積極探索各種可能性，爭取改變。
就這樣以截然不同的方式度過每一天。

十年之後，她過著他後悔沒去爭取的生活。
寶寶萌回顧過去，她說，十八九歲最大的幸運，就是武大給她設置的阻礙。
不讓她心想事成地轉系，不僅沒有堵住她的路，反而把她帶去了一片更廣闊的天地。
你擋不住勇敢者踢開石頭，一往無前的腳步。
阻礙，只能傷害把阻礙當終點的人。

▲▼ 。（

★本文經高寶出版社授權，摘自《畢業就在夢想的路上，強大！》。

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