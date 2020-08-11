推封口貼紙！foodpanda「外送員偷吃」最重停權

▲foodpanda推出封口貼紙，讓消費者食用餐點可以安心。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為防止外送員偷吃、偷喝餐點，外送平台foodpanda宣布，8月起大規模印製500萬張專用封口貼紙，首波已發放240萬份餐點貼紙予各地合作業者，如胖老爹、繼光香香雞、 Mister Donut 、艋舺雞排、好福記永和豆漿、吉野家、四海遊龍及八方雲集等。

foodpanda指出，foodpanda邀請合作餐廳及店家一起保持餐點的完整性；消費者收到餐點發現包裝有缺陷或封口貼紙被破壞，可馬上跟foodpanda反應，若確認是外送員違反時安準則，foodpanda將嚴正處理並視情況停權。

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▲foodpanda表示，若查明外送員破壞貼紙，最嚴重直接停權。（示意圖／記者林敬旻攝）



foodpanda營運總監余岳勳表示，foodpanda非常重視外送夥伴的身心安全，因此推出「外送夥伴360安心計畫」，鼓勵外送員加入公會，保障上線前、外送中、下線後及交通事故後的全方位照顧，預計每年投入數千萬元。

余岳勳表示，foodpanda與國泰世紀產險合作，包含意外傷害致失能或死亡保障提升至最高新台幣200萬元、意外傷害醫療險實支實付型且最高給付3萬元，保費全額由foodpanda支付，成為業界唯一符合台北市自治條例規範的外送平台。

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