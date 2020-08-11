有夠噁心！他切紅火龍果放嘴裡　眼前驚見白蟲扭動身軀...嚇得狂吐

▲劉姓男子將長蟲的火龍果拍照PO網，許多民眾都覺得噁爆了！（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名劉姓男子，10日下午前往1間大賣場購買火龍果，冷藏至晚上切開食用時，驚覺紅色果肉裡有白色的蟲在蠕動，嚇得連忙將嘴裡的火龍果吐掉；劉男將照片PO上網，引發民眾熱議。大買場也表示，願意接受退貨，也承諾未來將嚴格把關。

劉男指出，9日下午在賣場買了3顆火龍果，然後將它們放在冰箱冷藏；晚間拿出1顆切開吃，吃不到2口竟然發現紅色果肉裡有白色小點在蠕動，嚇得連忙將口裡的火龍果吐掉，並表示以後再也不敢吃火龍果了。賣場看到留言，第一時間也回覆劉男，表示願意負責，並為他辦理退貨；不過劉男認為沒有退貨的必要，PO網也只是想讓大家注意而已。

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火龍果農黃志湧表示，仔細看火龍果表面，已經有凸起來一點點，東方果實蠅叮的，所以剪開來會有蟲就是這樣。栽種火龍果有相當多種方式，有些套袋有些沒有套袋，沒套袋的就容易招惹果蠅來叮咬，就會產卵長蟲子，民眾挑選火龍果的時候可以看看表皮，如果有一點一點凸起來就不要挑了。

▲果農黃志湧教導民眾，選擇火龍果不要挑凸起一粒一粒的，容易有蟲卵在裏頭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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