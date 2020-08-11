苗栗飯店詐領「秋冬旅遊住宿」補助　送便當招人頭！5業者共詐84筆

▲苗栗警方將張姓業者及7名員工，帶回偵辦；檢方訊問後，分別1到15萬元交保。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

由交通部觀光局所辦的「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」，苗栗縣查獲有5家業者疑似送便當、早餐券、夜市券等，招攬人頭虛報1間1000元住宿補助，苗栗檢警受理後，查出業者連同民眾有61人涉嫌詐欺罪嫌，10日傳喚到案，苗栗地檢署檢察官諭令其中張姓主嫌及7名員工，分別以1至15萬交保或限制住居。

苗栗縣政府文化觀光局表示，2019年擴大國旅秋冬遊自由行旅客住宿補助，抽查了幾間飯店後發現，一些住宿補助案根本沒有旅客入住，而是以換取餐券或贈送小禮物的方式吸引人頭來詐領住宿補助1000元；初步查出苗栗縣共有5家業者，涉嫌詐領補助達84筆。

▲苗栗地檢署主任檢察官董良造也呼籲民眾切勿貪圖一時小利，而觸法網。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，飯店業者所持有的住宿民眾資料，多半是住在附近的居民，而大多是年長的民眾，有些只知道可以登記換取便當，根本不知道是違法的事情，苗栗地檢署檢察官楊岳都協同6位檢察官共同偵辦，10日指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊對該飯店執行搜索，查扣1152張餐券、銀行帳戶存簿等相關事證，並帶回飯店張姓業者及員工7人、涉嫌提供身分證的民眾54人偵訊。

經檢察官訊問後，張姓業者及員工7人，分別以1到15萬元交保。檢方也呼籲，現今政府另推有「安心旅遊補助」，提醒民眾切勿貪圖一時小利，而觸法網，成為詐欺幫助犯。

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