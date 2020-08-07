「我要打臉行政院」　羅智強：李厚慶未利益迴避鐵證如山「檢方不調查嗎」

▲羅智強7日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

政治中心／綜合報導

故宮5日決定「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」評選結果無效，依《採購評審委員會審查規則》第14條，解雇擔任評委的文化總會副秘書長李厚慶。對此，國民黨革實院長羅智強7日表示，「我必須好好打臉行政院」，李厚慶擔任評委是所謂的「授權公務員」，同樣受刑法規範，他應迴避而不迴避，鐵證如山，檢方還不調查嗎？

國民黨近日指控民進黨政府標案多位審查委員有「綠色背景」，其中李厚慶擔任大量政府標案評審委員，質疑他獨厚親友公司，未依法利益迴避，然而其妻子白舒樺現任職於三立集團，已踩「政府採購法」紅線。故宮5日決定「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」評選結果無效，不僅終止與三立的契約，也依《採購評審委員會審查規則》第14條，解雇李厚慶。

「我必須好好打臉行政院」。羅智強6日在臉書表示，故宮因「評審委員利益未迴避」解聘李厚慶，行政院則以「李厚慶的配偶今年三月才到三立任職」開脫，意思是三月以前的標案沒有問題。

羅智強指出，根據《採購評選委員會審議規則》，「本人或其配偶與受評選之廠商或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係」，不得擔任評審委員。白舒樺是在2016年10月自三立離職，也就是說，直到2019年10月，李厚慶遇到三立都要利益迴避。而2020年三月，白舒樺回到三立任職以後，李厚慶自然也不得擔任三立相關標案的評審。

羅智強批評，但李厚慶完全忽略利益迴避的規定，光是在2018年，就擔任7案三立標案的評審，其中三立得標的6案，是完完全全的違法評審，是把人民的納稅錢，去輸送給三立。，「擔任評審委員，是所謂的『授權公務員』，同樣受刑法規範。李厚慶應迴避而不迴避，鐵證如山，檢方還不調查嗎？」