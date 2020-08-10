「勾結外部勢力！」　陸港澳辦支持港府拘捕行動：必依法嚴懲，絕不手軟

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

《港區國安法》實施至今已1個多月，港警今（10日）早以「涉嫌勾結外國勢力」，逮捕了壹傳媒董事長黎智英等7人。大陸國務院港澳辦表態「堅決支持」，並嗆反中亂港分子的代表性人物就是黎智英，若不除掉妨礙「一國兩制」行穩致遠和香港長治久安的禍患，「香港不寧」。

據《新華社》報導，黎智英等7人被港警帶回後，大陸國務院港澳辦發言人就表態支持，並強調對勾結外部勢力危害國家安全的反中亂港分子必須依法嚴懲。

發言人表示，反中亂港分子長期以來「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，充當其「政治代理人」，對中國進行分裂、顛覆、滲透和破壞活動，並在「修例風波」中，頻頻竄訪外國告「洋狀」，推動美國通過涉港法案、對港制裁，還與美國駐港總領館官員密會，合謀實施不可告人的勾當。

發言人怒嗆，「可以說，美國之所以如此肆無忌憚地插手香港事務，在香港製造亂局，正是因為其在香港扶植和豢養了這些政治代理人，裡應外合，狼狽為奸。」

發言人說，反中亂港分子勾結外部勢力實施的行為和活動，嚴重威脅國家安全，破壞香港繁榮穩定，是妨礙「一國兩制」行穩致遠和香港長治久安的禍患。「此患不除，香港不寧」。

發言人批，黎智英參與策劃、組織、發動一系列非法抗爭活動，利用其所辦媒體製造和傳播謠言、煽動和支持暴力，並為反中亂港分子和「港獨」勢力提供資金支持，所以依法懲處黎智英等人，是法治的必然要求。

最後他強調，對於那些公然挑戰「一國兩制」底線，實施危害國家安全行為和活動的反中亂港分子，必須運用香港國家安全法和香港特別行政區現行有關法律予以嚴懲，絕不手軟。

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