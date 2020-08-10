防衛相登日本「最西端島嶼」　監視解放軍西進動態

▲河野太郎前往與那國島基地視察。（圖／防衛省推特）

記者王佩翊／綜合報導

日本防衛大臣河野太郎8、9日前往與那國島、宮古島視察自衛隊，而這也是河野太郎首度踏上宮古島，顯示出日本政府對於西南諸島的重視。事實上，河野太郎此行是為了瞭解中國解放軍在海空上西進的相關動態。中國解放軍軍機與船艦近年來頻繁進入宮古水道與釣魚台周遭海域，即便日方多次提出抗議，依然無果，使得日本越發重視西南諸島之防衛。

根據日媒報導，河野太郎8日前往位於日本最西端領土的「與那國島」，視察當地的陸上自衛隊，並聽取部隊監視狀況的相關簡報。與那國島同時也是日本西南諸島的最前線，與台灣距離僅110公里，戰略位置極為重要，因此日本防衛省也在與那國島沿岸部署監視隊，觀察周遭海域動態。

▲自衛隊向河野太郎進行報告。（圖／防衛省推特）



河野太郎同日抵達宮古島，視察3月剛成立的地對空與地對艦飛彈部隊，同時向駐守官兵精神喊話。河野強調，中國海警船與漁船預計在8月中於釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周遭海域頻繁活動，因此第一線人員責任更加重大，希望駐地官兵能夠竭盡全力保家衛國。

河野太郎9日前往宮古島分屯基地，視察航空自衛隊第53警戒隊。分屯基地為日本最南端的雷達站，設有地上電波偵測裝置，全天候對空警戒，並收集日本周遭各國的電戰相關情報。另一方面，宮古島更是解放軍進入太平洋的重要路徑，戰略位置極其重要。