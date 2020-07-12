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日本首支「魚鷹」輸送航空隊8月開訓　木更津基地附近居民嚇壞了

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 ▲▼V-22魚鷹。（圖／擷取自美國DVIDS網站）

▲V-22魚鷹在10日抵達日本，機身非常霸氣。（圖／擷取自美國DVIDS網站）

 實習記者簡立宇／綜合報導

日本首支V-22「魚鷹」傾斜旋翼機「輸送航空隊」，將在8月展開飛行訓練。首架魚鷹在10日從美軍岩國基地抵達木更津駐地，但其實在此之前歷經重重困難，附近居民反對部署，有150多位市民聚集在附近，高呼「魚鷹不要來」。

綜合外媒報導，日本共向美國訂購17架魚鷹，5月時迎來2架魚鷹，讓日本成為世界上第二個擁有傾轉旋翼飛機的國家。到貨的2架魚鷹是防衛省於2015年以3.325億美元訂購的首批5架V-22中的一部分。

然而因為居民對飛安的擔憂，魚鷹8月的訓練將先從基礎訓練開始，再逐步擴大飛行面積。除了噪音問題，有居民表示，最怕的是「飛機上的物體掉落地面造成意外」，他們希望防衛省能提供更多資訊讓人安心。

▼V-22魚鷹的一大特點就是可以垂直起降。（圖／擷取自美國DVIDS網站）

▲▼V-22魚鷹。（圖／擷取自美國DVIDS網站）

佐賀縣縣長山口祥義表示，政府使用該駐地20年間所提供的100億日圓（約台幣27億）著陸費，會有部分經費拿去補貼給受影響的居民。

魚鷹最大特色就是能夠「垂直起降」和「短距起降」，且一次能運送超過20名全副武裝的士兵，不需要跑道就可以在空地上垂直起飛，調整為固定翼飛行狀態時，最大飛行速度超過每小時500公里，遠超普通直升機。

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