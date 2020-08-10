影／百斤男「無敵密合」井口卡死死！淡定等救援　警消邊笑邊拔

▲壯漢淡定等救援。（圖／百度）

圖文／CTWANT

大陸一名體重破百的男子日前被卡在一個井口，上身赤裸的他相當淡定、雙手環胸等待救援；這畫面讓前往救援的警消人員都忍不住笑出聲，但還是非常專業，像「拔蘿蔔」一樣，集眾人之力將男子救出。

綜合陸媒報導，這件意外發生在大陸河南省鄉下，這名28歲的男子身高有180公分，體重也有80公斤，是個實打實的莊稼壯漢；8月7日當天他正在家DIY，打算要靠他的體重來對井口施壓，不斷的用腳踩踏，要讓水井填得密實一些。

不過壯男用力過猛，竟一不小心落入井中，但也還好他身上的肉夠多，沒有整個人摔進井中才卡住，那可就真的危險了！壯男在井口卡住之後有人幫他報警，警消到場後立刻展開救援行動，但他身上的肉和井口超級密合，中間又沒有衣物可幫助滑動，一時間真的拉不太起來，警消也忍不住邊笑邊拔。

最後警消用繩子綁在壯男身上打了「雙套腰結」再套上救援腰帶，並與村民一起集眾人吃奶之力，終於將壯男「拔」了出來。據了解，壯男的褲子被磨破，但身體沒有受傷；他當天會不停踩踏，是因為水井已經乾枯，裡面放了許多木頭、雜物，他只是想讓井填得更實，沒想到卻鬧出這一齣意外，想來他以後再也不敢靠體重填井了。

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