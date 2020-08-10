快訊／阿札爾前腳離開總統府　後腳火速推特「美國對台灣強力支持」

▲美國衛生部長後腳才離開總統府，就火速在個人推特上發文。（圖／美國在台協會AIT臉書）



記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日上午率團入總統府晉見總統蔡英文，不過他被國民黨指控，在發表談話時，稱呼蔡英文為「習總統」。不過，其實阿札爾後腳才離開總統府，就火速在個人推特上發文表示，「謝謝蔡總統今天歡迎我到訪台灣，能夠在這裡傳達美國對台灣的強力支持和友誼是我誠摯的榮幸。」

針對阿札爾的談話，國民黨認為，他在第一時間以「習總統」稱呼蔡英文，他們感到非常錯愕，無法認同，並呼籲總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

不過，事實上在阿札爾後腳才離開總統府，就火速在個人推特上發文，「謝謝蔡總統今天歡迎我到訪台灣，能夠在這裡傳達美國對台灣的強力支持和友誼是我誠摯的榮幸。」（Thank you, President Tsai, for welcoming me to Taiwan today. It is a true honor to be here to convey a message of strong support and friendship from the United States.）