快訊／阿札爾前腳離開總統府　後腳火速推特「美國對台灣強力支持」

記者陶本和/台北報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)10日上午率團入總統府晉見總統蔡英文,不過他被國民黨指控,在發表談話時,稱呼蔡英文為「習總統」。不過,其實阿札爾後腳才離開總統府,就火速在個人推特上發文表示,「謝謝蔡總統今天歡迎我到訪台灣,能夠在這裡傳達美國對台灣的強力支持和友誼是我誠摯的榮幸。」

針對阿札爾的談話,國民黨認為,他在第一時間以「習總統」稱呼蔡英文,他們感到非常錯愕,無法認同,並呼籲總統府應嚴正向美方抗議,並清楚說明中華民國總統姓蔡不姓習。

不過,事實上在阿札爾後腳才離開總統府,就火速在個人推特上發文,「謝謝蔡總統今天歡迎我到訪台灣,能夠在這裡傳達美國對台灣的強力支持和友誼是我誠摯的榮幸。」(Thank you, President Tsai, for welcoming me to Taiwan today. It is a true honor to be here to convey a message of strong support and friendship from the United States.)