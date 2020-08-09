假冒「大隊長」之名要婦人匯96萬　警：沒這個人...詐騙啦！

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子日前跑到銀行去聲稱要提領96萬現金，行員襄理感到奇怪報警處理，警方到場後詢問，婦人表示因接獲自稱北市刑大大隊長「黃昭明」來電，對方說自己捲入汽車勒贖案，對方要求繳一筆錢給法院作公證費，警方聽聞根本就是詐騙。

▲婦人接獲大隊長「黃昭明」來電涉汽車勒贖，警方一聽大隊長名字根本就是錯的。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，64歲的蕭姓女子，在7月29日下午1時許，跑到合作金庫要提領96萬鉅款，王姓襄理打給警方，懷疑婦人遭詐騙，所以希望警方到場尺處理，中正第一分局博愛路派出所警員蔡宗翰、周芷妮隨即前往現場了解狀況。

婦人向警方指出，因為接獲自稱「台北市刑事警察大隊大隊長黃昭明」來電，聲稱自己捲入汽車勒贖案，所以必須提領一筆錢繳給法院當公證費用，這樣才能還蕭姓婦人清白，所以婦人不疑有他才準備到銀行提款。

警方一聽，直覺發現根本就是詐騙，隨即向婦人解釋，因北市刑大大隊長並無「黃昭明」這個名字，類似的也是現任刑事局局長黃明昭，且黃局長擔任大隊長已是多年前的事，目前大隊長則由陳明君接任，要婦人不要擔心，這就是一場騙局。

最後婦人聽了警方勸說才了解自己遭詐騙，也相當感謝警方替自己守住了畢生積蓄。

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