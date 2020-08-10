成醫教授級心臟科醫師駐診郭綜合醫院　強化門診時段方便就醫

▲郭綜合醫院院長鄭雅敏教授（右）與心臟血管科主任趙庭興教授，期許醫學中心的醫療服務走入社區，趙庭興教授並帶領教授級心臟科醫師駐診郭綜合醫院。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

成大醫院與郭綜合醫院簽署合作經營，首批成大醫院的醫療支援於8月3日起正式開始，由心臟血管科主任趙庭興教授領軍，包括有教授、副教授、中生代主治醫師等共4人，於每週一、二、三、五下午開診，增加郭綜合醫院門診時段方便民眾就醫，同時兩院心臟科醫師也藉以做更深度的結合，拉近彼此之間的距離。

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郭綜合醫院院長鄭雅敏教授，是借調自成大的婦產科教授，鄭院指出，成大醫院與郭綜合醫院的合作經營重點，就在兩院的合作交流中，讓醫學中心的醫療服務能走入社區，讓民眾不需動不動就往醫學中心跑，可以落實政府的「分級醫療，雙向轉診」政策；而心臟內科的合作只是開端，未來會持續擴展到其他科別，也會有更多的教授級醫師前來交流與駐診。

趙庭興教授表示，郭綜合心臟內科原本就與成大醫院有轉診合作，加上郭綜合現有3位主治醫師中有2位是成大醫院訓練，也已有2位來自成大醫院的兼任主治醫師，雙方的合作關係相當密切。此次再增加4位，將可以讓心臟內科的門診時段更完整，社區需就醫的民眾，尤其是中西區、安平及南區的民眾，也不用一定再往成大醫院跑。

趙庭興教授說，8月起增加的4位駐診醫師各有不同專長，病人會優先於郭綜合執行治療，必要於醫學中心才能處理時，則會轉回成大醫院，兼顧治療需要與病人方便性。

郭綜合醫院心臟內科門診從8月起，新增成大醫院醫師駐診共4診：1、週一下午：趙庭興教授，專長：心導管檢查及介入性治療、高血壓、心臟超音波、心臟重症加護。2、週二下午：劉嚴文副教授，專長：心臟血管疾病、心臟超音波檢查、心導管檢查及介入性治療、幹細胞研究。3、週三下午：黃鼎鈞醫師，專長：心律不整，傳統及高階複雜心律不整電燒治療，心臟節律器、體內去顫器、心臟再同步治療置放手術，心導管介入治療，洗腎廔管介入治療。4、週五下午：黃成偉醫師，專長：複雜心血管及等周邊血管導管介入術。

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