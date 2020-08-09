4人蚯蚓坑玩水2死！14歲小女友岸邊目睹屍體救上岸…身分曝光了

▲3男1女約蚯蚓坑玩水，結果2人溺斃。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市石碇區8日發生溺水意外，19歲的孫男帶著14歲的莊姓女友，與19歲的蔡姓、鄭姓男子到蚯蚓坑玩水。沒想到蔡男下水後不慎溺水，孫男、鄭男見狀，立刻下水救人，但孫男也跟著溺水，釀成2死意外。詳細案發原因仍待釐清。

19歲的蔡姓、鄭姓、孫姓少年與14歲的莊姓少女（孫男、莊女為情侶）8日從新莊出發，分騎2部機車到蚯蚓坑玩水，不料蔡男因不諳水性，下水後發生溺水意外，嚇壞了同伴。

鄭男、孫男見狀，立刻下水救人，沒想到3人都被困住，鄭男只好隻身脫困，獨自游上岸，但蔡男、孫男都被捲入水中，等到警消到場時，已經沒了呼吸心跳。

▼幾人的拖鞋仍擺在岸邊。（圖／記者陳雕文翻攝）



事發當下天色昏暗，警消下水救人時視線不佳，只能拿手電筒照路，一邊替2人進行CPR，一邊涉水前行，但仍沒有挽救2人的性命。根據《三立新聞網》報導，這2名死者的身分也曝光，其中一人生前是現役軍人，另一人則是超商店員，在父親節當天發生意外，讓家人傷心斷腸。

由於蚯蚓坑位置偏僻，加上風景美麗，先前時常有部落客在網路上介紹，一度成為熱門景點。不過，遊客一多，溺水意外頻傳，新北市府2019年5月將蚯蚓坑列為危險水域，禁止遊客進入，入口處也有設立告示牌，做出相關警告。

►神奇積雪草小金瓶2罐特殺1960元→599元