連續熬夜...男大生屁股火辣辣流膿！醫一看傻眼：臀裂還長出「毛尾巴」

▲熬夜對身體傷害大。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少年輕人喜歡熬夜打遊戲、滑手機，殊不知這是在拿健康點亮夜晚的燈，湖南一名20歲的男大生就因此熬出「毛尾巴」！小李連續通宵幾天後，骶尾部腫痛難忍，隨後發現出現一條深深的竇道，裡面竟有多根毛發自開口處長出。

據《揚子晚報》報導，20歲的小李是一名大二學生，放暑假在家時長熬夜，然而連續通宵幾天後，他骶尾部腫痛難忍，雖服用消炎藥後有所好轉，但只要沒休息好或吃了辛辣食物上火，疼痛症狀就反覆發作，甚至流膿、流血。

7月底，小李發現自己的骶尾部臀裂處出現一條深深的竇道，裡面竟有多根毛髮自開口處長出，他嚇了一跳，於是到湖南中醫藥大學第二附屬醫院肛腸一科就診。醫院主治醫師肖佑為其檢查後，確診小李患的是藏毛竇 ，在8月初為其實施手術治療。

▲男大生接受治療。（圖／揚子晚報）

無獨有偶，廈門也有一名22歲的男大生小陳連續熬夜數天後，發現骶尾部腫痛不舒服，於是在校醫處拿了消炎藥，休息幾天後疼痛明顯緩解，然而上述症狀一年多來反反覆覆，只要沒休息好就會發作。小陳不太放心，叫室友幫忙拍了一張骶尾部的照片，放大後發現臀裂處深竇道有多根毛發自開口處長出！

接診的張志謙醫生發現，小陳體型肥胖，全身尤其是臀部毛髮濃密，骶尾部臀裂處有一直徑約4毫米的開口，多根毛發自開口處伸出。探針自外口處探入，一直向內探入約有4公分。醫師初步判斷他得了藏毛竇，所幸接受手術治療後恢復良好。

醫師提醒，青年男性這類高發人群常熬夜等不良生活習慣，是藏毛竇患病率上升的根本原因，建議民眾在炎炎夏日更要注重起居有常、生活自律，避免類似疾病的發生。