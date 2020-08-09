驚魂！苗栗溫泉飯店「電梯卡2樓」　1家4口受困15分鐘

▲苗栗縣泰安鄉1間溫泉飯店，8日上午發生電梯故障，1家4口受困其中的意外事件，所幸消防隊及時派員救援，沒有造成人員受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉1間溫泉飯店，8日上午發生電梯卡在2樓的意外事件，1家4口受困其中；苗栗縣消防局獲報後，即派遣救援人員到場援救，不到15分鐘時間就將人救出，所幸4人都無大礙，至於電梯故障原因，還待維修人員仔細檢查中。

苗栗縣消防局表示，8日上午7時21分接獲民眾通報，說有人受困泰安鄉1處溫泉飯店的電梯內，因手機無法發話，故以112緊急救難專線報案轉報119。消防局立即派遺泰安消防隊水箱車、救護車出勤。現場發現為1家4口受困2樓電梯內，警消先安撫在電梯內受困民眾的情緒，並請飯店人員拿電梯專用鑰匙開啟，順利將一家人由電梯內救出。

▲1家4口脫困後，也非常感謝消防人員的援救。（圖／記者黃孟珍翻攝）

受困媽媽表示，當時正準備下樓，怎知電梯到了2樓時卻突然不動了，因為在電梯內手機收訊不良，只能撥112緊急電話求援；他們被困了將近15分鐘，本來2個女兒很恐慌，一聽到消防叔叔、阿姨的聲音就鎮定多了，很感謝有消防人員的協助。

苗栗縣消防局也提醒民眾，搭乘電梯時，如發生電梯因故障或停電，請保持冷靜切勿慌張，除立即按電梯內之緊急按鈕聯絡人員並可利用手機撥打119或112求救。

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