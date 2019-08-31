嘉市油漆工搭電梯受困　警消緊急救援

▲▼ 嘉市民眾電梯受困，消防人員急救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市消防局30日13時30分接獲報案，友孝路有民眾受困電梯內，德安消防分隊獲報後立即出動救助器材車、救護車共2車5人前往救助。

▲▼ 民眾受困電梯被救出。（圖／記者翁伊森翻攝）

到達現場時，小隊長林瑞哲經查看確認一名男子受困於2樓的電梯內，透過對話先安撫並確認無安全疑慮後，使用電梯鑰匙開啟電梯門，順利將55歲江姓男子由電梯內救出，順利脫困。

江姓男子表示，自己本來想搭乘電梯至樓上油漆施工，不料電梯到2樓時突然搖晃，電梯故障無法開啟，幸有消防人員的協助，才能平安的脫困。

嘉義市政府消防局提醒，民眾若遇到電梯受困，不要誤信電影場景，以為能自行從電梯天花板逃脫，通常電梯頂部出口的安全鎖都設置在外部，就算真能打開，也不要試圖爬出廂體外，這樣只會徒增危險；而電影中常見的電梯急速墜落場景，發生機率更是微乎其微，煞車系統能讓電梯即時停住；建議大樓電梯維修頻率為一個月一次，因為電梯使用頻繁，涉及所有使用者的人身安全，千萬不可有「沒故障就不用檢修」的錯誤觀念，適當操作及重視電梯維護作業，才是防止人員受困的根本之道，若不幸電梯故障或停電，請保持冷靜切勿慌張，除立即按電梯內之緊急按鈕與管理員室聯絡外，並可利用手機對外求救。