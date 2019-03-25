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她看屋慘困電梯21小時　絕望私訊丈夫「不要忘了我」

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▲▼電梯示意圖。（圖／CFP）

▲電梯示意圖，非本新聞描述電梯。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

「可能等我死了你就能看到我的信息了。」江西撫州一位徐太太在前往看屋的過程中，意外受困電梯中長達21小時，期間不停傳送「老公，我被困在電梯裡，可能永遠出不去了」、「不要忘記我」等遺言，卻因為收訊不良未發送成功。接受報案並幫助徐先生找到妻子的員警吳杰表示，「她一出來，就抱著老公在那裏哭，情緒上肯定是很害怕的。」

▲▼女子電梯內受困21小時。（圖／翻攝自梨視頻）

▲協助救人員警。（圖／翻攝自梨視頻）

報案的徐先生表示，事發當天，他與妻子在看屋附近的十字路口分開後，就回去工作，「我跟我老婆在那個十字路口分手之後，他去看房子，然後我就回店裡去了。大概到4點鐘打電話過去就已經關機，我當時是以為手機沒電了。」

他說明，由於遲遲聯繫不到妻子，情急之下前往報案。警方立即調閱監視器，根據當天兩點半到三點的時間，兩人分開的路口做為起點尋找，到了「奧體家園」小區附近，就找不到徐太太的身影，因此研判「人就在這附近」。

▲▼女子電梯內受困21小時。（圖／翻攝自梨視頻）

▲女子電梯內受困21小時，給丈夫傳送遺言卻沒有發送成功。（圖／翻攝自梨視頻）

鎖定徐太太活動範圍後，員警吳杰帶領徐姓男子前往調查，發現大樓的電梯不斷閃爍，有可能發生故障的情況。吳杰說，「我就到這個電梯這裡，就發現這個電梯的燈一直在閃，有故障，我心想可能這個人就被關在這個電梯裡。」

吳杰一路走到26樓，發現電梯內果然有女子受困。他說，徐太太一出來，就抱著老公哭，「情緒上肯定是很害怕的。」

徐太太表示，「我當時想說，天啊，26樓怎麼會有人發現我，我都跟我老公發遺言了」，經過21小時的「關緊閉」十分害怕，才會一出電梯就抱著老公痛哭。

▲▼女子電梯內受困21小時。（圖／翻攝自梨視頻）

▲徐太太的最後一則留言是「不要忘了我」。（圖／翻攝自梨視頻）

徐太太打開手機，通訊軟體的訊息顯示「老公，我被困在電梯裡、可能永遠出不去了」「我愛你我真的好愛你我下輩子還要當你的老婆」「我知道你現在看不到我的信息，可能等我死了你就能看到我的信息了」「我真的好愛你好愛你，希望我死了以後你找一個賢慧的老婆」「會給你做飯生孩子」最後一條訊息則是，「不要忘了我」。

網友看完後表示，「把老子看哭了」「不要忘了我，就這麼幾個字，我居然鼻酸了」「算是劫後餘生，會更加珍惜家人吧，不過誰也不想經歷這東西」

也有網友質疑，「21個小時？物業幹嘛的？」「這到底是甚麼樓...沒人往上走嗎」「電梯裡的求援電話呢？？？」「不是說失蹤24小時以上才能報警嗎？」

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關鍵字：電梯受困,遺言,電梯吃人,電梯故障

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