影／彰化萬人檢測爆「潛在社區感染」　陳時中：還沒看到檢驗報告

記者趙于婷／台北報導

彰化衛生局與台大公衛學院攜手合作，6月11日啟動「萬人血清檢測」，已經檢驗近3000人，發現部分受檢者血液抗體呈陽性反應。學者也認為當地可能有潛在感染。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，檢驗報告還沒完成，還沒有看到，目前也只看到相關新聞。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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台大公衛教授陳秀熙8日受訪表示，研究初步收案近3000人進行檢測，包含確診者、接觸者、居家檢疫以及健康照護人員4種高風險族群，結果發現，這4族群都出現部份陽性反應，這代表當地可能有潛在感染，不過相關檢驗還在持續進行，包含陽性比例等都還需確認。

陳時中今（9）日在境外移入臨時記者會上被問及此事，他也直接回應，檢查報告還沒有完成，「我們也沒看到，只有相關新聞，不知道真正數目多少」，不過也一直在強調「零本土不代表零風險」，現在要的是可控制的風險，而且社區並沒有發生傳播。

陳時中強調，這幾個月的防疫過程，累積不少經驗和實力，包括敦睦艦隊、日本女學生、泰國移工和比利時工程師，目前風險是可控的，而彰化這次做的實驗可以看看這些抗體的變化，等待完整的報告出來也可以有線索參考。

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