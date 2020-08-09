颱風薔蜜北上！「季風強風軸」可能趨向台灣　明起變天全台降雨時程曝

▲西南季風強風軸有機會趨向台灣，周一起變天全台天氣不穩。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者賴文萱／台北報導

今年第5號颱風薔蜜今天凌晨2點形成，天氣職人吳聖宇表示，預期是一個短命且偏弱的小颱風，對台灣天氣無明顯影響。但要注意的是，呂宋島西方低壓擾動有機會帶動西南季風強風軸趨向台灣，明起台灣天氣轉不穩定，各地降雨機率提升。

吳聖宇說，如先前預期，薔蜜將在今天快速掠過台灣以東，走琉球群島一帶北上後趨向朝鮮半島南端，速度非常快。不過，薔蜜結構明顯不對稱，東強西弱，強度發展有限，預期是一個短命且偏弱的小颱風，對台灣天氣無明顯影響機會。

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▲薔蜜颱風對台灣沒有影響，未來路徑出爐。（圖／中央氣象局）

目前要注意的仍是在呂宋島西方的低壓擾動95W，吳聖宇表示，未來將沿著季風強風軸北上，明天趨向巴士海峽，後天（11日）經過台灣附近，它本身的強度發展有限，可能頂多就是一個熱帶性低氣壓等級，但是有機會帶動西南季風強風軸趨向台灣。

▲周一起連3天台灣天氣不穩定，有局部大雨發生機率。（圖／記者林敬旻攝）

明天台灣天氣開始轉趨不穩定，南部、恆春半島有局部短暫陣雨，山區的午後雷雨也將變得明顯，有局部大雷雨發生機會；後天到周三受低壓擾動通過以及季風強風軸影響，水氣多，大氣不穩定，中南部、東南部有陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現機會，中北部、東北部要留意午後旺盛熱對流帶來大雷雨的可能性。

周四之後高壓西伸增強，天氣恢復到夏季的山區熱對流降雨，並且將會延續到週末期間，溫度再度偏高，又會有出現局部極端高溫的機會。

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