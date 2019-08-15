▲「陰陽海」現身石門崁子腳溪出海口，區公所溪流整治恐影響生態。（圖／合成照／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」臉書社團）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基里崁子腳路一條溪流14日中午近12時，竟懸浮大量泥沙變「黃泥」流入大海，把出海口染「黃」，民眾一度以為是上游土石崩塌。經老梅派出所主動追查，發現是石門區公所上游溪流整治工程施工，泥沙流入溪中，造成溪河水質混濁。石門區公所已要求廠商加強改善，保護溪流魚蝦生態。

有民眾在「北海岸全民聯盟公社」臉書社團貼文，指14日近中午12時，發現富基漁港附近，有一條清澈的溪流，不知何故，竟夾帶大量黃色泥沙，順著河排向大海。民眾將照片貼出，質疑「這是上游廠商在施工嗎？還是什麼情況，這難道不會影響生態？」

▲「陰陽海」現身石門崁子腳溪出海口，懸浮大量泥沙變「黃泥」流入大海。

貼文一出引發網友關心，有人詢問施工是否有申請水保計畫？擔心未按施工規範，颱風來時恐爆發土石流，危害會更加嚴重；施工土泥會往下流，整條溪流遭汙染，魚蝦生態恐不保；若造成山坡地、生態破壞，難道又要全民買單嗎？並有人建議，打1999向環保局檢舉，就算是施工，有水汙染防制法可規範，施工單位仍應遵守。

金山警分局老梅派出所長吳振宗追查後表示，有關民眾所反映崁子腳溪水流遭泥沙汙染，是石門區富基里崁子腳路溪川整治工程，約100米，是石門區公所核發工程，在整治河川施工時，造成溪川水質混濁。

▲ 石門崁子腳溪出海口，大量「黃泥」流入大海。

民眾質疑，河段施工位置位於法定山坡地，大量泥沙流入溪流，已違反水土保持法第32條「致生水土流失」，施工廠商是否有申請水土保持計畫，按施工圖說、計畫施工，石門區公所應立即制止停工徹查。

石門區公所表示，該河川中游段，目前正施設崁子腳溪新建護岸工程，是水利局委託公所發包辦理，工區河道是原始土溪，遇大雨易崩，在兩岸河壁疊石做護岸，無改變地形，但因河道狹小，且近日無雨，水量很小，工程進行需於河道施工，機具一動就會引起擾動，造成河川混濁情形，公所已要求承攬廠商於施工時，盡可能將水分流及設置沉沙池，以減少混濁程度，造成不便尚請見諒。