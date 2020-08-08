以「水飛硃砂」入藥！非學院派呂世明「從中國學老配方」

▲呂世明已遭收押禁見。（圖／左，翻攝自臉書／台中市中醫師公會／右，東森新聞）



記者崔子柔／綜合報導

台中市盛唐中醫診所院長呂世明涉嫌違法添加禁藥調劑一事，重創中醫界的形象和誠信。非學院派的他曾在中國習得「鎮靜安神配方」，以珍珠粉混合代赭石科學中藥，但因代赭石缺貨，改以「水飛硃砂」代替而硃砂入藥，卻誤用了「正硃砂」才使患者中毒。

根據衛生局調查，呂世明曾到南京中醫藥大學取得博士，他表示在中國習得鎮靜安神「珠代粉配方」，以珍珠粉混合代赭石科學中藥，但因為代赭石缺貨，請教同業後改以「水飛硃砂」代替，從家裡誤拿了和藥商購入的「正硃砂」替代，又因為藥商把外形相似鉛丹當成正硃砂賣給他，才使患者中毒。藥商承認去年7至8月售給盛唐600公克硃砂。呂世明稱當初進硃砂是為了端午節做香包之用。

非學院派中醫師的呂世明就讀中國醫藥大學藥學系，經國家考試後成為合格中醫師。台灣過去的中醫師制度分為2種，有通過中醫檢定特考（2011年廢除）成為合格中醫師的「特考出身」，及中醫系（或學士後中醫）畢業通過高考資格的「學院出身」，雙方常對彼此有歧見，互指醫學常識不足或臨床經驗不夠等。

▲台中盛唐中醫被市政府加重處分停業2個月。（圖／記者鄧木卿攝）



衛生署2005年4月就公告禁止中藥房販售或調配硃砂，2010年正式要求業者不得使用硃砂於藥物製程當中。據台中市陳姓執業中醫師指出，硃砂的製作過程相當繁複，其中還有古法中所謂的「水飛」過程，只要一有疏漏使得汞釋出，使用後就容易中毒。