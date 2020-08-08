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台灣好行套票開賣！花500元包「交通＋泡湯」　搭3次再抽iPhone 11

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▲▼西拉雅風管處推台灣好行優惠套票。（圖／觀光局提供）

▲西拉雅風管處推台灣好行優惠套票。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

安心旅遊補助與行政院三倍振興券上路，交通部觀光局西拉雅風景管理處推行「台灣好行-關子嶺故宮南院線」，今年規劃10款多元套票，台灣好行車票加上露天溫泉SPA券，套票只要500元，10月底前搭乘還有機會抽iPhone 11、AirPods等獎品。

西拉雅風管處表示，「台灣好行-關子嶺故宮南院線」今年持續推出廣受好評的10款多元套票，不僅有關子嶺統茂溫泉會館、沐春溫泉湯宿、湯泉美地溫泉會館、儷泉溫泉會館、景大山莊，還有後壁卡多利亞良食會館和穀意鄉居共同參與，除了可透過網路購買電子套票，更可到全台7-11 ibon購買。

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▲▼西拉雅風管處推台灣好行優惠套票。（圖／觀光局提供）

▲關子嶺以泥漿溫泉著名。（圖／觀光局提供）

西拉雅風管處表示，超值套票還能享有沿線多達16間合作店家優惠折扣和滿額贈禮，一同享受當地的特色餐點和伴手禮，可說是物超所值，部分店家還有配合行動支付的功能，即使身上現金不夠也不怕。

另外，西拉雅風管處也舉辦「蝴蝶遊樂園」蝴蝶季活動，活動自7月18日至8月23日每週六、日上午9:00到下午3:30，於關子嶺嶺頂公園舉辦，提供免費的蝴蝶生態導覽、生態闖關遊戲。標放體驗於活動則於當週週三上午8:00開放網路預約報名，名額有限額滿為止。

▲▼西拉雅風管處推台灣好行優惠套票。（圖／觀光局提供）

▲▼西拉雅風管處推台灣好行優惠套票。（圖／觀光局提供）

▲蝴蝶遊樂園活動開跑。（圖／觀光局提供）

為回饋搭乘台灣好行-關子嶺故宮南院線，即日起至10月底間，搭乘該路線者，就可向司機索取集點，集滿三點填妥資料後，將集章卡投至關子嶺統茂溫泉會館、沐春溫泉會館、湯泉美地溫泉會館、景大山莊或儷泉溫泉會館其中一處即可參加抽獎，就有機會把Apple iPhone 11、AirPods等大獎。

▲▼西拉雅風管處推台灣好行優惠套票。（圖／觀光局提供）

▲▼西拉雅風管處推台灣好行優惠套票。（圖／觀光局提供）

▲西拉雅風管處推台灣好行優惠套票，內容包括交通、溫泉等聯票。（圖／觀光局提供）

十款套票內容豐富，有一日票也有二日票，套票內含多間溫泉會館的泡湯券或住宿券等，還有租車、特色餐點、DIY體驗等，其中台灣好行一日交通票加露天溫泉SPA泡湯券僅500元、一日交通票加上溫泉館雙人湯屋券一小時僅600元，若要搭配住宿券最低也僅2450元起。

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