美推軍售又訪台！學者曝：川普大打「台灣牌」...旨在逼中共出手

▲ 美國衛生部長艾薩（中）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）9日將代表川普訪台，是台美斷交以來，訪台的最高層級官員。艾薩在受訪時大讚台灣在國際公共衛生的重要性，引發國際關注。經濟專家吳嘉隆表示，川普近期很明顯的加大力道大打「台灣牌」，操作目的很明顯就是要刺激中共。

吳嘉隆7日在臉書發文表示，指日前有人說川普延後對台軍售，是在對中共稍微示好，以便中共能夠在貿易協議上配合，但據《路透》最新報導指出，美國研議軍售台灣至少4架大型先進無人偵察機，吳嘉隆因此反問，「那現在川普要擴大軍售，要賣台灣有武器裝備的無人偵察機4架，你要怎麼說呢？」

▲美軍MQ-9無人機，「海上衛士」為其海軍版本。（圖／路透社）

吳嘉隆指出，F-16V的軍售本來就需要生產時間，根本沒差；川普卻把事情操作成「中共，你看，我在示好，你是不是要禮尚往來一下啊？」

吳嘉隆強調，川普最近很明顯的在加大力道大打「台灣牌」，除了派衛生部長來台訪問外，同時也加重軍售質量，這種操作的目的很明顯，「就是要刺激中共」。等中共沉不住氣先出手了，然後美軍就師出有名，針對他要打擊的戰略目標（例如南海與海南島）火力全開。

所以，如果美國真的修改「一個中國」政策，然後給台灣外交一個名份，那也是有可能的。不過「台灣在這個過程中，要演周瑜打黃蓋的那個黃蓋，屁股要先忍耐一下！」