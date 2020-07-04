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台灣和平70年將戰爭？　學者2點示警：要進入備戰狀態了

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▲▼南北韓局勢緊張，戰爭一觸即發。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者指出「美軍已經在做開戰準備」。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

外交部昨（3）日宣布，鑑於台美關係升級為「全球合作夥伴」，以及太平洋戰略地位的重要性，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」。對此，總體經濟學家吳嘉隆提出2點論述，指出「美軍已經在做開戰準備」，直言「台灣要進入備戰狀態！」

吳嘉隆3日在臉書PO文表示，台灣將要在關島設辦事處，據說是要強化印太戰略，他推測應該美國的提議或要求，並提出2點分析。第一點是美軍已經在做開戰的準備，沖繩與關島不斷的有新的部署，包括超音速的隱形轟炸機B1B已經部署了4架在關島，傘兵部隊、特種部隊、海軍陸戰隊等等已經就位，3個航母戰鬥群也開過來。

他指出，美軍奪島演習不停，運輸機連續飛過台灣周邊，之前從德國撤出的9500人當中，很大一部分要部署在沖繩與關島。吳嘉龍強調，跡象顯示「這已經超出警告中共的需要。我認為，整個看來，美軍是在搶時間做開戰的準備，所以也才會要台灣去關島設辦事處。

第二點則是印度因素。他表示，一旦有軍事衝突，美國的構想應該會是讓中共承受兩線用兵的壓力，所以，中印邊界應該會真的駁火，而且會與台灣海峽這邊（包括南海、東海）同時進行。印度的基本國策是：要與中共有摩擦，以便證明自己有地緣政治價值，值得美國來扶持與拉攏。不過他也警告，「別衝過頭，搞到與中共真的開戰。」

最後，吳嘉隆提醒，「台灣的和平時間太久了，70年了」，他認為「和平與安全是有代價的」，台灣人要開始對戰爭的來臨做出準備，該承受就承受，該出手就出手！「疫情的戰役我們打過了，現在是海軍、空軍準備上場！」

▼吳嘉隆（圖／翻攝自吳嘉隆臉書，本文已獲授權）

▲▼吳嘉隆（圖／翻攝自吳嘉隆臉書）

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