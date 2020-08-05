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半座貝魯特被夷為平地！總統府大使館無一倖免　人員多有死傷

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▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲半座貝魯特的建築物遭損毀，多國大使館受損嚴重。（圖／達致影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特港口當地時間4日晚間發生巨大爆炸，釀成至少100死、4000傷。爆炸瞬間，整座城市受到震波衝擊，市內有一半以上的建築物受損、玻璃被震碎，連總理府與總統府都無法倖免。

美國有線電視新聞網（CNN）在報導中曝光了黎巴嫩總理府的內部照片，這座距離貝魯特港口爆炸點約1.6公里遠的建築也受到損壞。

黎巴嫩官方媒體指出，爆炸還對該國總統府巴卜達宮（Baabda Palace）造成破壞。「這場爆炸炸毀了所有走廊、沙龍和入口的窗戶；宮殿各處的窗戶全都錯位了。」

▲▼ 黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲半座貝魯特的建築物遭損毀，多國大使館受損嚴重。（圖／達致影像／美聯社）

各國相關單位也紛紛宣佈駐黎巴嫩大使館的毀損與人員傷亡情況。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示，該國大使館「因這起爆炸受損相當嚴重」，有部分使館人員受傷。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在「今日秀」（Today Show）的節目中提到，一名在爆炸發生時身處貝魯特的澳洲公民罹難。

德國外交部在Twitter說明，貝魯特的大爆炸造成德國使館工作人員受傷。而比利時外交大臣也表示，爆炸不止造成了大使館的損壞，使館內的2名工作人員和外交大臣的2名家屬也因玻璃碎片受到輕傷。

據俄羅斯衛星通訊社報導，哈薩克斯坦外交部新聞處發佈消息指出，「爆炸形成的衝擊波給哈薩克斯坦駐黎巴嫩領事館建築造成損傷。館內工作人員當時已經結束當天的工作離開了領事館。留在工作崗位的領事受輕傷。」俄羅斯駐黎巴嫩大使館則向俄羅斯衛星通訊社表示，該國大使館損傷不大，目前已近乎消除並正常運行。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）菲律賓電視台援引菲國外交部的消息，貝魯特爆炸導致2名菲律賓人死亡、6人受傷。土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）也援引該國外交部說法指兩名土耳其國民在爆炸中受輕傷。

亞美尼亞公共廣播電臺（APMTV）在官網刊登了該國外交部發言人安娜•納加達揚（Anna Naghdayan）的通報，一名亞美尼亞裔人士在貝魯特爆炸事件中死亡，該國駐黎巴嫩大使館的建築部分損壞。

本次爆炸地點位於貝魯特主要港口地區。爆炸瞬間，當地天空炸出了橘紅色的蕈狀雲，現場也瀰漫大量有毒氣體。港口大部分設施與建築物被夷平。約旦地震觀測站數據顯示，貝魯特港口爆炸的劇烈程度相當於4.5級的地震，威力極強。

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